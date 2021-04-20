Одна з груп американських винищувачів у небі над Польщею

США перекинули в Польщу кілька десятків винищувачів для відпрацювання ситуації, де може знадобитися екстрене перекидання авіації. Про це в Twitter повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Зазначають, що йдеться про декілька десятків винищувачів F-15 і F-16. За словами глави Міноборони Польщі, проведені спільно з США навчання дозволять зміцнити безпеку регіону.

«US EUCOM відпрацьовує швидке перекидання ВПС у Європі з використанням, зокрема, польських аеродромів. Тренуючись разом, ми зміцнюємо безпеку нашого регіону», – йдеться в повідомленні.

Після загальних навчань літаки проведуть двосторонню підготовку з польськими ВПС для підтримання спільної готовності, одночасно будуючи можливості взаємодії.

«Можливість тренуватися поряд із нашими польськими союзниками надзвичайно цінна та критично важлива. Це дозволяє нам відточувати свої бойові навички, будувати міцні стосунки і вчитися безперебійно діяти як об'єднані сили», – сказав генерал Джефф Гаррігіан, командувач ВПС Європи.

Присутність ротаційних сил ВПС США в Польщі дозволяє США та їхнім союзникам підготуватися до рішучої реакції на низку глобальних загроз та кращої підтримки повітряних операцій.