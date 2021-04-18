Федеральна авіаційна адміністрація Департаменту транспорту США рекомендує американським авіакомпаніям із обережністю літати над деякими частинами України та Росії. Все через геополітичну напругу, пов’язану із нарощуванням російських військ вздовж кордонів України та в окупованому Криму.

Відповідні рекомендації американська авіаційна адміністрація надіслала експлуатантам своїх літаків в суботу, 17 квітня, повідомляє Державна авіаційна служба України.

Літати із обережністю рекомендують над частинами Московського району польотної інформації (РПІ) та РПІ Ростов-на-Дону у межах 100 морських миль від РПІ Дніпра, РПІ Сімферополя та РПІ Києва разом із частиною Київського верхнього району польотної інформації.

Державіаслужба водночас зазначає, що ситуація у повітряному просторі країни наразі є спокійною і контрольованою. Небезпеки для цивільної авіації немає.

Скупчення російських військ на кордонах із Україною: що відомо

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час доповіді в ​парламенті 30 березня заявив про нарощування Росією військ поблизу українського кордону – вони зосереджені в окупованому Криму, а також у Ростовській, Брянській і Воронезькій області.

1 квітня стало відомо, що Європейське командування збройних сил США привело війська у бойову готовність найвищого рівня після того, як окупанти на Донбасі порушили режим припинення вогню і вбили чотирьох українських військових та почали стягувати війська до кордону з Україною.

Того ж дня ГУР МО відзвітувало, що Росія готує масштабні провокації й може ввести бойовиків вглиб України. Президент Володимир Зеленський заявив, що українська армія готова до будь-яких провокацій на Донбасі, зокрема і за участю російських військ. Він додав, що Україна продовжить вести перемовини для досягнення миру на Донбасі.

Дослідницька група Conflict Intelligence Team (CIT) опублікувала докази перекидання російських військ до кордону з Україною. За останніми даними, CIT виявила неподалік від кордону з Харківською та Луганською областями у Воронезькій області польовий табір російських військ. Великий військовий табір також виявили в окупованому Криму.