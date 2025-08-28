Міністерство фінансів США продовжило до вересня 2026 року дозвіл на імпорт деяких діамантів російського походження. Нову загальну ліцензію видало у середу, 27 серпня, Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США.

Відомо, що нова ліцензія дозволяє операції з імпорту та ввезення російських діамантів за умови, що вони фізично перебувають не в Росії. Мова йде про діаманти:

вагою від 1 карата (якщо вони були за межами Росії до 1 березня 2024 року);

вагою від 0,5 карата (якщо вони були за межами Росії до 1 вересня 2024 року).

При цьому імпорт непромислових діамантів російського походження до США залишається забороненим. Також ліцензія не дозволяє інші дії, заборонені санкційними правилами, наприклад, операції з людьми зі санкційного списку.

Раніше повідомляли, що російська делегація, яка брала участь у переговорах з американцями на Алясці, мусила платити за дозаправлення своїх літаків готівкою. Це сталося, оскільки російські банківські картки відключені від міжнародної банківської системи.