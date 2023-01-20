США радять Україні поки що не починати масштабний контрнаступ на російські сили, доки вона не отримає нову партію американської зброї, а бійці ЗСУ не пройдуть відповідне навчання. Про це на брифінгу 20 січня заявив високопосадовець адміністрації президента США, передає Reuters.

За його словами, США рекомендують Україні відкласти контрнаступ і спершу приділили достатньо часу навчанню на новітньому озброєнні, наданому американською стороною. Посадовець зазначив, що США дотримуються свого рішення не надавати Україні танки M1 Abrams Україні, оскільки вони дорогі та складні в обслуговуванні.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що новітня зброя, надана впродовж останнього часу західними партнерами, дозволить Україні не лише оборонятися, а й наступати.

Зазначимо, що офіційна Україна не заявляла про наміри контрнаступу.

Нагадаємо, США оголосили про новий пакет оборонної підтримки України на 2,5 млрд доларів. Він включає БМП, машини піхоти, боєприпаси та запчастини.