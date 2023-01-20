США радять Україні відкласти запланований контрнаступ
Високопосадовці США радять дочекатися нової поставки зброї та завершення навчання бійців ЗСУ
США радять Україні поки що не починати масштабний контрнаступ на російські сили, доки вона не отримає нову партію американської зброї, а бійці ЗСУ не пройдуть відповідне навчання. Про це на брифінгу 20 січня заявив високопосадовець адміністрації президента США, передає Reuters.
За його словами, США рекомендують Україні відкласти контрнаступ і спершу приділили достатньо часу навчанню на новітньому озброєнні, наданому американською стороною. Посадовець зазначив, що США дотримуються свого рішення не надавати Україні танки M1 Abrams Україні, оскільки вони дорогі та складні в обслуговуванні.
Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що новітня зброя, надана впродовж останнього часу західними партнерами, дозволить Україні не лише оборонятися, а й наступати.
Зазначимо, що офіційна Україна не заявляла про наміри контрнаступу.
Нагадаємо, США оголосили про новий пакет оборонної підтримки України на 2,5 млрд доларів. Він включає БМП, машини піхоти, боєприпаси та запчастини.