Генеральна Асамблея ООН 24 лютого підтримала українську резолюцію щодо російсько-української війни

У понеділок, 24 лютого, на засідання Генасамблеї ООН українську резолюцію, у якій Росію називають країною-агресоркою та вимагають від Кремля вивести війська з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів, підтримали 93 країни світу. США та ще 17 країн проголосували проти.

Генеральна Асамблея ООН 24 лютого підтримала українську резолюцію щодо російсько-української війни з нагоди третіх роковин повномасштабного вторгнення. Загалом за прийняття документа проголосувало 93 країни світу. США проголосували проти, крім них не підтримали резолюцію також Росія, Білорусь, Буркіна-Фасо, Бурунді, Гаїті та Ізраїль. Утрималися від голосування 65 держав, зокрема, Китай та Іран.

Результати голосування української резолюції на Генасамблеї ООН

Відзначимо, що українська резолюція чітко називає війну російською агресією, підтверджує суверенітет України в її міжнародно визнаних кордонах, закликає до встановлення міцного миру вже у 2025 році. У документі від Росії вимагають повністю та беззастережно вивести всі Збройні сили з території України та припинити воєнні дії проти України та будь-які напади на цивільних осіб та інфраструктуру.

Заступниця постійного представника США при ООН Дороті Ші на Генасамблеї зазначила, що попередні резолюції ООН, які містили засудження дій Росії та вказували на порушення нею міжнародного права, не змогли зупинити війну. Тому Америка не підтримала документ.

Натомість США подали власну резолюцію, у якій висловлюється скорбота у зв'язку з «трагічною загибеллю людей під час російсько-українського конфлікту». Генасамблея ООН прийняла і цей документ. Зокрема, резолюцію підтримали 89 держав, проти висловилися 8 країн, а утрималися – 70, серед них і Україна.