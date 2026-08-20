Спеціальний батальйон ударних БпЛА створили у січні 2026 року

Армія США планує припинити роботу спеціального батальйону ударних безпілотників, створеного для відпрацювання нових тактик ведення бойових дій та вивчення досвіду російсько-української війни. Про це у середу, 19 серпня, повідомив The Wall Street Journal.

Спеціальний батальйон ударних БпЛА створили у січні 2026 року. Його завданням було випробування нових способів застосування безпілотників на полі бою, зокрема з урахуванням досвіду України у війні проти Росії. Очікується, що підрозділ візьме участь у масштабних військових навчаннях у Німеччині, які триватимуть у серпні та вересні. Після цього військові мають представити результати експериментів керівництву армії США. Далі батальйон припинить виконувати функції спеціального штурмового підрозділу з використанням безпілотників і повернеться до свого основного призначення як повітряно-десантний піхотний батальйон.

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Рішення про згортання батальйону пов'язують із ширшою зміною підходів керівництва армії США. Виконувач обов'язків начальника штабу армії генерал Крістофер Ла Нів просуває стратегію, яку називають «поверненням до витоків». Водночас створення підрозділу ударних дронів було однією з ключових ініціатив попереднього начальника штабу армії генерала Ренді Джорджа. У квітні його звільнив міністр оборони США Піт Хегсет.

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В армії США наголошують, що після завершення експериментальної роботи батальйону отримані результати використають для подальшого розвитку військових технологій і тактики.

Згортання спеціалізованого підрозділу викликало занепокоєння серед американських військових експертів. На їхню думку, такий крок може сповільнити розвиток спроможностей США у сфері застосування безпілотників. Експерт з питань оборони Інституту Брукінгса Майкл О'Ханлон зазначив, що війна в Україні фактично змінила підходи до ведення ближнього бою. Він наголосив, що американські військові лише почали активно враховувати український досвід, тому згортання експериментального підрозділу може стати помилкою.

Водночас у Пентагоні та армії США наразі не пояснили, яким чином планують надалі прискорювати розвиток можливостей ведення бойових дій із використанням безпілотників.

Нагадаємо, 7 серпня стало відомо, що генерал-лейтенанта Армії США Чарльза Костанцу достроково звільнили від командування V корпусом, який відповідає за військові операції американських сил у Європі та бере участь у координації підтримки України. Наступником Костанци має стати генерал-майор Томас Фелті. Його кандидатуру вже схвалив Сенат США, а офіційну передачу командування планували провести у жовтні.