США і Велика Британія завдали авіаударів по складах зброї хуситів у Ємені
На складах зберігалась зброя, яку хусити використовували для атак на іноземні цивільні та військові судна
Сполучені Штати Америки та Велика Британія завдали ударів по столиці Ємену Сані, провінції Амран та інших районах країни, знищивши склади зі зброєю бойовиків-хуситів. Про це в неділю, 10 листопада, повідомило інформаційне агентство Reuters з посиланням на новинний телеканал Al-Masirah TV, що належить хуситам.
Зазначається, що ЗМІ та місцеві мешканці атакованих районів Ємену зафіксували близько дев'яти ударів. Атаки були здійснені на об’єкти, пов'язаних з Іраном бойовиків-хуситів, що здійснюють напади на іноземні судна поблизу Ємену зі жовтня 2023 року на знак солідарності з палестинцями у війні Ізраїлю з ХАМАСом. Відомо, що атаки хуситів серйозно порушили морський шлях, по якому проходить 12% світової торгівлі. Два судна були затоплені, ще деякі –пошкоджені. Також хуситам вдалося збити кілька розвідувальних безпілотників США.
Ізраїльська газета The Times of Israel з посиланням на Пентагон повідомила, що американські військові літаки завдали ударів по передових складах зброї хуситів у Ємені увечері суботи, 9 листопада. За інформацією Пентагону, на уражених об’єктах зберігалось озброєння, яке використовувалося для націлювання на військові та цивільні судна, які плавали в міжнародних водах у Червоному морі та Аденській затоці.
До слова, 8 листопада новообраний президент США Дональд Трамп вперше з 2017 року провів телефонну розмову з главою Палестинської держави Махмудом Аббасом. У розмові Трамп заявив, що має намір сприяти закінченню війни в Секторі Гази.