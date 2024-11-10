Сполучені Штати Америки та Велика Британія завдали ударів по столиці Ємену Сані, провінції Амран та інших районах країни, знищивши склади зі зброєю бойовиків-хуситів. Про це в неділю, 10 листопада, повідомило інформаційне агентство Reuters з посиланням на новинний телеканал Al-Masirah TV, що належить хуситам.

Зазначається, що ЗМІ та місцеві мешканці атакованих районів Ємену зафіксували близько дев'яти ударів. Атаки були здійснені на об’єкти, пов'язаних з Іраном бойовиків-хуситів, що здійснюють напади на іноземні судна поблизу Ємену зі жовтня 2023 року на знак солідарності з палестинцями у війні Ізраїлю з ХАМАСом. Відомо, що атаки хуситів серйозно порушили морський шлях, по якому проходить 12% світової торгівлі. Два судна були затоплені, ще деякі –пошкоджені. Також хуситам вдалося збити кілька розвідувальних безпілотників США.

Ізраїльська газета The Times of Israel з посиланням на Пентагон повідомила, що американські військові літаки завдали ударів по передових складах зброї хуситів у Ємені увечері суботи, 9 листопада. За інформацією Пентагону, на уражених об’єктах зберігалось озброєння, яке використовувалося для націлювання на військові та цивільні судна, які плавали в міжнародних водах у Червоному морі та Аденській затоці.

До слова, 8 листопада новообраний президент США Дональд Трамп вперше з 2017 року провів телефонну розмову з главою Палестинської держави Махмудом Аббасом. У розмові Трамп заявив, що має намір сприяти закінченню війни в Секторі Гази.