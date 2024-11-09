Махмуд Аббас підтвердив свою готовність працювати з президентом Дональдом Трампом

Новообраний президент США Дональд Трамп вперше з 2017 року провів телефонну розмову з главою Палестинської держави Махмудом Аббасом. Політики не розмовляли відтоді, як Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю і переніс туди американське посольство. Про це в п’ятницю, 8 листопада, повідомив новинний сайт Axios.

За інформацією палестинського чиновника, поінформованого про дзвінок двох лідерів, розмова була «теплою і загальною». Під час розмови Дональд Трамп заявив Махмуду Аббасу, що має намір сприяти закінченню війни в Секторі Гази.

Своєю чергою Аббас привітав Трампа з нещодавньою перемогою на президентських виборах у США і «підтвердив свою готовність працювати з президентом Трампом у досягненні справедливого і всеосяжного миру, заснованого на міжнародній легітимності й принципах», зазначили в адміністрації палестинського лідера.

Axios звертає увагу, що Дональд Трамп був близьким ідеологічним союзником прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу під час свого першого президентського терміну (протягом 2016-2020 років), неодноразово роблячи кроки на кшталт перенесення посольства, які відштовхували палестинських лідерів. Однак він також публічно закликав Нетаньягу припинити війну.

Як додає інформаційне агентство Bloomberg із посиланням на колишнього чиновника в адміністрації Дональда Трампа, новообраний президент задовго до офіційного вступу на посаду вже почав формувати зовнішню політику США за двома основними напрямками – Ізраїлю та України.

На думку співрозмовника агентства, найбільше від приходу Трампа до влади виграє прем'єр-міністр Ізраїля Беньямін Нетаньягу, який є давнім союзником президента. Глава ізраїльського уряду мав напружені відносини з президентом Джо Байденом, коли США наполягали на припиненні бойових дій в Секторі Гази. Натомість Трамп вже дав зрозуміти, що залишить Ізраїлю свободу дій для ударів Ірану, особливо якщо Тегеран не відмовиться від планів мати ядерну зброю.

Bloomberg зауважує, що найбільш помітною стане зміна політики Вашингтона щодо війни Росії проти України. За словами представниці Євразійського центру Atlintic Council Шелбі Магід, Україна, знаючи, що Трамп переміг, «рухається в напрямку визнання того, що переговори є реальністю».

Разом з тим президент України Володимир Зеленський на зустрічі з європейськими лідерами 7 листопада заявив про недопустимість яких-небудь поступок Росії.

Нагадаємо, вибори 47-го президента США відбулись 5 листопада. Республіканець Дональд Трамп переміг демократку Камалу Гарріс із результатом 226 голосів виборників проти 301 (дані станом на 9 листопада).

Офіційне рішення про обрання 47-го президента США Колегія виборників ухвалить у грудні, а його інавгурація відбудеться 20 січня 2025 року. До цього моменту в Білому домі триватиме передача влади.

Президент України Володимир Зеленський письмово привітав Дональда Трампа вранці 6 листопада, а в ніч на 7 листопада вони провели телефонну розмову. Своєю чергою Дональд Трамп запевнив, що підтримуватиме Україну і надалі, однак не повідомив подробиць. До розмови політиків також долучився американський мільярдер Ілон Маск, який сказав, що також підтримуватиме Україну супутниками Starlink.