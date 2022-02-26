Сполучені Штати України виділять Україні 600 млн доларів допомоги, з яких 350 млн доларів – на військові цілі, зокрема, на предмети оборони, потреби Міноборони, військову освіту та підготовку. Відповідний меморандум підписав президент США Джо Байден.

Додамо, що раніше Bloomberg повідомляв, що Білий дім повідомив Конгресу, що йому потрібно приблизно 6,4 млрд доларів, щоб допомогти Україні, іншим східноєвропейським країнам, а також посилити можливості Пентагону.

Як інформував ZAXID.NET, раніше сьогодні Мінфін США оголосив про запровадження санкцій через військовий напад на Україну проти президента РФ Володимира Путіна, міністра закордонних справ Сергія Лаврова, міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генерального штабу ЗС РФ Валерія Герасимова. До того США запровадили санкції проти 24 білоруських фізичних та юридичних осіб, включаючи міністра оборони Віктора Хреніна, за підтримку військової операції Росії в Україні.