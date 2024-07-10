США виділяють 7 млн доларів для забезпечення українських жінок-військовослужбовців
Зокрема, Сполучені Штати передадуть 10 тис. уніформ жіночого крою
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США оголосили про надання 7 млн доларів для підтримки українських жінок у ЗСУ – на них планують придбати 10 тис. одиниць уніформи, взуття та іншого спорядження. Про це повідомили у середу, 10 липня, у пресслужбі Міноборони із посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена.
«Сьогодні ми робимо крок, щоб забезпечити українських військовослужбовиць необхідним спорядженням. Країни-члени НАТО виділять понад 7 мільйонів доларів США для цієї мети», – заявив Ентоні Блінкен.
До забезпечення, яке покриють кошти, увійдуть:
- 10 тис. одиниць уніформи;
- взуття;
- інше необхідне спорядження.
Оголошення про надання військової допомоги відбулося під час 75-го саміту НАТО у Вашингтоні.
Нагадаємо, у серпні 2023 року Міноборони вперше запровадило польову форму для жінок-військовослужбовиць. Раніше військовослужбовиці користувалися тільки чоловічою формою, що часто завдавало дискомфорту. Крім того, Міноборони продовжує випробовувати жіночі бронежилети.
Зазначимо, станом на початок 2024 року в ЗСУ служить приблизно 45 тис. жінок. 4000 із них перебувають у прифронтових зонах та на фронті, де виконують бойові завдання нарівні з чоловіками-військовими.