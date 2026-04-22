Попри контракти на розширення виробництва ракет США зможуть відновити арсенали до довоєнного рівня лише за кілька років

Під час бойових дій в Ірані американські збройні сили значно вичерпали свої запаси основних ракет. Загалом США витратили щонайменше 45% своїх високоточних ракет, зокрема 50% в ракет-перехоплювачів для ППО Patriot, повідомило 21 квітня CNN із посиланням на новий аналіз Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS).

За даними експертів та трьох обізнаних з результатами внутрішніх оцінок військових запасів США співрозмовників, за сім тижнів війни проти Ірану ЗС США витратили щонайменше 45% своїх запасів високоточних ракет. Джерела CNN стверджують, що американці витратили приблизно 30% арсеналів ракет Tomahawk, понад 20% далекобійних ракет класу «повітря — поверхня» і майже 20% ракет SM-3 та SM-6. Щоб відновити ці запаси, потрібно близько чотирьох-пʼяти років.

Зазначається, що США також витратили значну частину ракет для ППО. Джерела CNN повідомили, що йдеться про щонайменше половину запасів ракет THAAD, які використовуються для перехоплення балістичних ракет, а також майже 50% із запасів ракет до ППО Patriot.

У 2026 році міністерство війни США підписало низку контрактів про розширення виробництво ракет. Водночас експерти звертають увагу, що терміни поставки для повторного заповнення арсеналів становлять від трьох до п’яти років.

За даними CNN, у короткостроковій перспективі США мають достатньо бомб та ракет для продовження війни в Ірані. Водночас наявна кількість озброєння вже не є достатньою для протистояння Китаю. Телеканал зазначає, що Америці можуть знадобитися роки для відновлення запасів до довоєнного рівня, і це створює ризик вичерпання боєприпасів у разі майбутнього конфлікту, якщо той виникне найближчим часом.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що продовжив термін перемирʼя з Іраном на прохання Пакистану, допоки Тегеран не висуне власні пропозиції щодо мирної угоди. В Ірані дії Трампа назвали «хитрістю» та заявили, що очікують від США несподіваного удару.