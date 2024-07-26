Виявлення проблеми у бухгалтерських звітах дозволяє Україні отримати озброєння ще на 2 млрд доларів

Міністерство оборони США виявило помилки в оцінці військової допомоги, яку надали Україні. Через нечіткі бухгалтерські визначення сума допомоги на понад 8 млрд доларів перевищувала реальну на 2 млрд доларів, повідомило у п’ятницю, 26 липня, Reuters із посиланням на звіт Управління державної звітності США (GAO).

Агентство нагадало, що у 2023 році Пентагон повідомив про неврахування актуальної ціни військового обладнання та озброєння. Тоді бухгалтерська помилка дозволила надіслати Україні приблизно 2 млрд доларів допомоги.

«Пентагон повідомив GAO, що з того часу було виявлено завищення ще на 2 млрд доларів. В результаті в Україну можуть надіслати додатково зброї на 2 млрд доларів, щоб покрити суму допомоги, затверджену адміністрацією Байдена», – повідомило Reuters.

За даними GAO, помилки стаються через нечітке визначення вартості озброєння та іншої допомоги у Законі США про іноземну допомогу. Так, бухгалтерія використовувала для підрахунків відновлювальну вартість, необхідну на оплату об’єкта за поточною ціною, а не вартість озброєння на момент її придбання з урахуванням амортизації, яка передбачає зниження ціни з часом.

Такі неточності призвели до невідповідних моментів у звітності про вартість військової допомоги. Наприклад, 10 транспортних засобів бухгалтерія оцінила в понад 7 млн доларів, але підтверджувальна документація свідчить, що вони мали оцінюватися в нуль – за їх балансовою вартістю.

GAO рекомендувало Конгресу уточнити визначення вартості в контексті статей про оборону згідно з Президентським повноваженням скорочення. Також управління надало Міноборони США сім рекомендацій для оновлення своїх запитів. У пентагоні повідомили, що погодилися з усіма рекомендаціями та окреслили дії для розв'язання цих проблем.