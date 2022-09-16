Попри приголомшливі успіхи Збройних сил України у війні проти держави-терориста Росії, адміністрація президента США Джозефа Байдена очікує місяців інтенсивних боїв із перемогами та втратами для кожної сторони. Про це з посиланням на американську газету The Washington Post пише ZN.ua.

Як пише видання, несподіваний успіх українського контрнаступу викликав ейфорію серед українців, виснажених місяцями боїв. Це також підігріло надії багатьох іноземних прихильників Києва, що його армія зможе вигнати більшу, краще озброєну силу Росії.

Газета цитує офіційне повідомлення української влади про звільнення близько 3 тис. км у Херсонській і Харківській областях (за останніми даними – 8500 кв. км - Ред.). Тим часом у міноборони Росії безладне відведення своїх військ кваліфікували як «тактичне перегрупування».

Високопоставлений чиновник Державного департаменту, який, як і інші чиновники, говорив на умовах анонімності, сказав, що хоча українські війська довели, що вони можуть відбивати свої території, захоплені Росією після 24 лютого, ворог все ще зберігає потужну силу.

«Вони мають значну кількість техніки, озброєння та боєприпасів, розміщених на окупованих територіях, не кажучи вже про те, що вони мають у Росії. І тому це далеко не завершення, попри імпульс», – сказав чиновник.

Розуміння цього лежить в основі стратегії США, спрямованої на поступове розширення американської військової допомоги без негайного введення в Україну важкої зброї, яке може спровокувати більш масштабну війну.