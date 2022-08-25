США замість надання винищувачів вирішили переобладнати наявні у ЗСУ літаки
США віддають перевагу наданню зброї, яка потрібна Україні саме зараз
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В останньому пакеті військової допомоги для України все ще немає винищувачів. В Міністерстві оборони США пояснили це тим, що перехід на них займе роки, тому простіше переобладнати нинішні українські літаки, написала з брифінгу представника Пентагону американська журналістка Кейтлін Дорнбос.
«Треба забезпечити, щоб Україна могла використовувати авіацію, яка зараз є, для досягнення ефекту в поточному конфлікті», – сказав він у середу, 24 серпня.
«Наприклад, ми надали їм протирадарні ракети – ракети HARM – і ми адаптували ці ракети, щоб вони могли стріляти з МіГ-29, для польоту з яких ми їх, звісно, не створювали – вони були розроблені для польоту з наших літаків», – пояснив представник американського оборонного відомства.
Він додав, що США віддають перевагу наданню тої зброї і того обладнання для українських винищувачів, яке потрібне українцям саме зараз для підтримки на сході і, можливо, для контрнаступу, оскільки навіть якби США надали Україні винищувачі, на їхню доставку пішло б кілька років.
19 серпня США вперше визнали, що надали Україні протирадарні ракети HARM, які можуть знищувати російські системи ППО. Водночас до цього вважалося, що Україна не має літаків, які б могли стріляти цими ракетами. США заявили, що для цього було модернізовано винищувачі МіГ 29, які є на озброєнні в української армії.
24 серпня США оголосили про виділення Україні рекордного пакету військової допомоги на суму 2,98 млрд доларів, до складу якого увійшли системи ППО, артилерія і боєприпаси, а також безпілотники і радари.