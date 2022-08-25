У Пентагоні наголосили, що передача Україні американських винищувачів займе роки

В останньому пакеті військової допомоги для України все ще немає винищувачів. В Міністерстві оборони США пояснили це тим, що перехід на них займе роки, тому простіше переобладнати нинішні українські літаки, написала з брифінгу представника Пентагону американська журналістка Кейтлін Дорнбос.

«Треба забезпечити, щоб Україна могла використовувати авіацію, яка зараз є, для досягнення ефекту в поточному конфлікті», – сказав він у середу, 24 серпня.

«Наприклад, ми надали їм протирадарні ракети – ракети HARM – і ми адаптували ці ракети, щоб вони могли стріляти з МіГ-29, для польоту з яких ми їх, звісно, не створювали – вони були розроблені для польоту з наших літаків», – пояснив представник американського оборонного відомства.

Він додав, що США віддають перевагу наданню тої зброї і того обладнання для українських винищувачів, яке потрібне українцям саме зараз для підтримки на сході і, можливо, для контрнаступу, оскільки навіть якби США надали Україні винищувачі, на їхню доставку пішло б кілька років.

Still no fighter aircraft pledged to Ukraine in the latest package.



"Our current priority as it relates to aircraft is making sure that Ukraine's can use the aircraft currently have to generate effects in the current conflict." — Caitlin Doornbos (@CaitlinDoornbos) August 24, 2022

"Even if we were to provide [U.S. fighter jets] now they wouldn't arrive for years, so we've been focused on as it relates to their fighter aircraft on what they need for them to support the current efforts to hold in the east and perhaps on a counter offensive." — Caitlin Doornbos (@CaitlinDoornbos) August 24, 2022

19 серпня США вперше визнали, що надали Україні протирадарні ракети HARM, які можуть знищувати російські системи ППО. Водночас до цього вважалося, що Україна не має літаків, які б могли стріляти цими ракетами. США заявили, що для цього було модернізовано винищувачі МіГ 29, які є на озброєнні в української армії.

24 серпня США оголосили про виділення Україні рекордного пакету військової допомоги на суму 2,98 млрд доларів, до складу якого увійшли системи ППО, артилерія і боєприпаси, а також безпілотники і радари.