Уряд США запровадив санкції проти 25 осіб та кількох десятків організацій, причетних до схем отримання прибутків Росією за посередництва путінського олігарха Алішера Усманова. Про це йдеться в повідомленні Офісу контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США, оприлюдненому в середу, 12 квітня.

«OFAC продовжує обмежувати доступ Росії до міжнародної фінансової системи через посередників та їхній бізнес. Сполучені Штати в координації з Великою Британією націлені на мережу посередництва Алішера Усманова, який підпадає під санкції в багатьох юрисдикціях», – зазначається в повідомленні.

Зокрема США ввели санкції щодо компанії USM Holdings, а також її організацій. Серед них – оператор мобільного звʼязку «Мегафон», найбільший у Росії виробник залізняку «Металоінвест» (включаючи дочірні компанії «Металоінвесту» у Швейцарії та ОАЕ), оператор Удоканського мідного Проекту в Росії та узбецький виробник цементу «Ахангаранцемент».

Також американський Мінфін також запровадив санкції щодо Міжнародного інвестиційного банку (МІБ), який базується в Будапешті і чий контрольний пакет акцій належить Росії.

«Присутність МІБ у Будапешті дозволяє Росії збільшити свою розвідувальну присутність у Європі й відчиняє двері для зловмисної діяльності Кремля, а також може бути механізмом для корупції та незаконного фінансування, у тому числі для порушення санкцій», – пояснив американський Мінфін.

Також під санкціями опинилась компанія з надання трастових послуг Sequoia Treuhand Trust Reg, що базується в Ліхтенштейні, її клієнтами є російські еліти, зокрема Геннадій Тимченко.

Зауважується, що вводяться санкції з метою посилити наявні обмеження для імпорту Росією критично важливих технологій, які використовуються у війні проти України.

Зокрема, Мінфін США запровадив санкції проти 25 осіб і 29 організацій із контактними точками у двох десятках юрисдикцій. Обмеження введені проти кількох структур оборонного сектору РФ, а також організацій, які підтримують війну РФ проти України, у тому числі пов’язаних із «Росатомом». Паралельно санкції ввело також Міністерство торгівлі США, додавши 28 організацій до «чорного списку».

«Крім того, Держдепартамент накладає санкції на дві російські організації, які підтримують спроби Росії підірвати суверенітет і територіальну цілісність України шляхом мілітаризації та виховання школярів: Всеросійський дитячо-юнацький військово-патріотичний громадський рух «Юнармия» та «Кримський патріотичний центр» (центр окупаційної влади із підготовки до військової служби і патріотичного виховання – ред.)», – йдеться у заяві Держсекретаря США Ентоні Блінкена.