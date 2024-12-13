Грузинські протестувальники стикаються з насиллям з боку провладної партії

Державний департамент США оголосив про запровадження нових візових обмежень для людей, відповідальних за підрив демократичних процесів у Грузії. Під американські санкції потрапили приблизно 20 політиків, чиновників, членів уряду та парламенту та приватні особи, повідомив 12 грудня речник Держдепу США Меттью Міллер.

Зокрема, санкції стосуються діячів провладної партії «Грузинська мрія», які декларують відмову Грузії від євроінтеграції та всіляко спрямовують вектор країни у російську сторону. Протягом кількох тижнів «Грузинська мрія» розганяє антиурядові протести.

«Сполучені Штати рішуче засуджують постійне, жорстоке та невиправдане насильство партії “Грузинська мрія” проти громадян Грузії, включаючи протестувальників, представників ЗМІ, правозахисників та опозиційних діячів. “Грузинська мрія” відвернулася від євроатлантичного майбутнього Грузії, якого надзвичайно бажає грузинський народ і яке передбачає конституція Грузії. Ми прагнемо забезпечити, щоб на вищих посадових осіб, відповідальних за підрив демократії або причетних до неї, діяли візові обмеження», – повідомив Меттью Міллер.

Речник держдепу додав, що США готують санкційні обмеження для притягнення до відповідальності підривників демократії у Грузії. Зокрема, Міллер повідомив, що США у відповідь на дії грузинського уряду оголосило про обмеження щодо понад сотні осіб, пов’язаних із «Грузинською мрією».

Нагадаємо, з 28 листопада у Грузії тривають масові протести через незгоду громадян з результатами виборів та зміну євроінтеграційного курсу країни. Мітинги поновились після того, як прем’єр-міністр Грузії та лідер проросійської партії «Грузинська мрія» Іраклій Кобахідзе заявив, що уряд відмовляється від перемовин про вступ до Європейського Союзу до 2028 року.

До слова, 30 листопада Держдеп США повідомив, що Сполучені Штати призупинили стратегічне партнерство з Грузією після рішення Тбілісі призупинити процес вступу країни до Європейського Союзу. Згодом президент Володимир Зеленський повідомив, що увів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти проросійських представників влади Грузії, причетних до розгону проєвропейських протестувальників в країні. Так само про обмеження заявила і Велика Британія, яка повідомила про скорочення підтримки Грузії через розгін протестувальників.