Велика Британія повідомила про призупинення підтримки Грузії

Велика Британія скоротить підтримку та співпрацю з Грузією. Таке рішення країна ухвалила на тлі жорстоких розгонів антиурядових протестів у Грузії. Про це у понеділок, 9 грудня, повідомив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.

За словами Девіда Леммі, дії збоку грузинської влади щодо протестувальників та журналістів є «неприйнятними й повинні припинитися».

«Ці дії паплюжать міжнародний авторитет Грузії та суперечать конституційним зобов’язанням Грузії щодо європейського майбутнього. У світлі поточних подій Велика Британія негайно призупинить будь-яку програмну підтримку грузинського уряду», – заявив Девід Леммі.

Міністр закордонних справ Великої Британії повідомив, що країна припиняє оборонну співпрацю та обмежить взаємодію з представниками уряду «Грузинської мрії», доки «не буде припинено цей відхід від європейських демократичних норм і свобод».

Водночас зовнішньополітичне відомство Великої Британії продовжуватиме підтримувати жителів Грузії у «їхньому праві вибирати майбутнє своєї країни».

Нагадаємо, з 28 листопада у Грузії тривають масові протести через незгоду з результатами виборів та зміну євроінтеграційного курсу країни. Мітинги поновились після того, як прем’єр-міністр Грузії та лідер проросійської партії «Грузинська мрія» Іраклій Кобахідзе заявив, що уряд відмовляється від перемовин про вступ до Європейського Союзу до 2028 року.

До слова, 30 листопада Держдеп США повідомив, що Сполучені Штати призупинили стратегічне партнерство з Грузією після рішення Тбілісі призупинити процес вступу країни до Європейського Союзу.

5 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) про застосування санкцій проти проросійських представників влади Грузії, причетних до розгону проєвропейських протестувальників в країні.