ССО знищили російський радар ТРЛК-10 «Скала-М»

Руху опору Сил спеціальних операцій знищив у окупованому Криму стаціонарний трасовий радіолокаційний комплекс ТРЛК-10 «Скала-М». Про це у вівторок, 12 серпня, повідомили на фейсбук-сторінці ССО.

Російський радар ТРЛК-10 «Скала-М» розташовувався у селищі Абрикосівка. За словами військових, радар знищили в ніч на неділю, 10 серпня. Однак деталі операції ССО не уточнили.

«Знищення зазначеного радара суттєво послабить застосування противником авіації, яку окупанти використовують для ураження цивільної інфраструктури та мирних мешканців», – пояснили у ССО.

ТРЛК-10 «Скала-М» – стаціонарний трасовий радіолокатор, розроблений на основі випробувального радара «Скала-А» в 1975 році. Він призначений для контролю повітряного руху у небі, зокрема, виявлення цілей на маршрутах і в підходових зонах, що робить його важливим компонентом системи управління повітряним рухом. Радіус дії радара до 350 км.

Нагадаємо, 7 серпня українська розвідка повідомила про ураження у Криму російського десантного катера та кількох РЛС. Пізніше OSINT-аналітики визначили, що ймовірно під удар потрапив радар до ЗРК С-500 «Прометей». Це новий радар, який надійшов на озброєння російської армії у 2021-2022 роках. Він призначений для виявлення балістичних цілей, гіперзвукових апаратів, стелс-цілей, супутників на низьких орбітах та високоманеврених аеродинамічних цілей.