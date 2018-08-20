Стало відомо ім’я другого підозрюваного у нападі на активістку Катерину Гандзюк

Віктора Горбунова Саме його підозрюють в купівлі кислоти для нападу на Катерину Гандзюк.

Стало відомо ім'я другого підозрюваного в замаху на активістку Катерину Гандзюк. Про це повідомила журналістка Мар'яна П'єцух на своїй сторінці в Facebook.

Підозрюваним є Горбунов Віктор Андрійович, 1991 р.н. Саме його підозрюють у купівлі кислоти для нападу на Катерину Гандзюк.

Захист підозрюваного клопотала про проведення засідання в закритому режимі, мотивуючи це тим, що розголошення в ЗМІ інформації може нашкодити встановленню кола осіб, які вчинили злочин.

«Адвокат пояснив, що попередні показання підозрюваного «містять відомості, що мають суттєве значення в становленні об'єктивної істини у цій кримінальній справі, розголошення яких в ЗМІ або іншим способом, за межами таємниці слідства, можуть нашкодити встановленню всього кола осіб, які вчинили злочин». А також ці свідчення, за словами адвоката, становлять небезпеку для життя і здоров'я, адже свідчення стосуються осіб, які вчинили замах на вбивство», - пише П'єцух.

Журналістка також додає, що місцезнаходження ще одного затриманого невідоме, також поліція і прокуратура не повідомляли, чи висунуте йому звинувачення.

Крім того, голова Нацполіції Сергій Князєв повідомив про затримання п'ятьох громадян України, підозрюваних у причетності до замаху на Катерину Гандзюк: троє - в східних областях, один - в Житомирській області.

«Встановлено їх анкетні дані, ведеться кримінальне розслідування. Кожного з них затримано, не арештовано, ми будемо клопотати про взяття під варту», - сказав Князєв.

Голова Нацполіції повідомив, що «більшість» затриманих є також учасниками антитерористичної операції.

Як повідомляв ZAXID.NET, 31 липня вранці в Херсоні невідомий облив концентрованою сірчаною кислотою працівницю міськради Катерину Гандзюк біля її будинку. Постраждалу з опіками доправили до місцевої лікарні, але незабаром перевели до Києва.

Спочатку кваліфікація в кримінальному провадженні була «хуліганство», потім правоохоронці перекваліфікували її в «заподіяння тяжких тілесних ушкоджень», а згодом, після підтвердження того, що Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою, кваліфікацію було змінено на «замах на вбивство з особливою жорстокістю». Поліція надала їй охорону в лікувальному закладі, де постраждала перебуває.

3 серпня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що співробітники Нацполіції затримали підозрюваного в замаху на вбивство Катерини Гандзюк, а 6 серпня член колегії МВС України, народний депутат Антон Геращенко повідомив, що підозрюваним є Микола Новиков, 1978 р. н., уродженець Херсона, раніше судимий за статтею «крадіжка» та за незаконне поводження зі зброєю, він є членом одного зі злочинних угруповань Херсонської області. За його словами, мотивом злочину могла бути критика Гандзюк «на адресу чиновників і окремих осіб». Херсонський міський суд 6 серпня обрав Новикову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці, хоча сама Ганзюк заявила, що нападником, ймовірно, був не він.

Між тим двоє журналістів, котрі проводили незалежне розслідування, стверджують, що затриманий і заарештований згодом Микола Новиков має алібі на момент скоєння нападу на Катерину Гандзюк – він перебував на морі з друзями та знайомими.