Руслану Кренціву призначили 17 тис. грн штрафу

Долинський районний суд визнав старосту села Рахиня Руслана Кренціва винним у керуванні автомобілем у стані алкогольного сп’яніння і призначив йому 17 тис. грн штрафу.

Як йдеться у постанові суду від 12 вересня, інцидент стався ввечері 15 грудня 2024 року на вул. Данила Галицького у Долині. Патрульні зупинили Руслана Кренціва, який повертався з хрестин, і, почувши запах алкоголю, запропонували йому пройти тест на місці або в медзакладі. Натомість староста сів у свою Tesla і втік.

Під час судового засідання Руслан Кренців не визнав своєї вини та сказав, що в той вечір був тверезим, а працівники поліції зупинили його без причин. Свою втечу пояснив тим, що відвозив дружину, якій стало погано, додому, а коли нібито повернувся на місце зупинки, поліцейських вже не було.

Суд ознайомився з протоколом та рапортами поліцейських. Виявилося, що Руслана Кренціва зупинили після анонімного повідомлення про те, що він пиячив у ресторані «Вогні Долини», а після цього сів за кермо. Спочатку староста відмовився проходити тест, потім запропонував, щоб у прилад подула дружина, зрештою сів в авто і втік.

«Його Tesla дуже стрімко набирає швидкість, натомість службовий Renault Duster не є таким потужним. Тому те, що поліцейські відразу рушили за водієм, не дало результату. Вони втратили його вже після першого повороту. Кренців не зупинявся ні на звукові, ні на світлові знаки. Такі його дії свідчили про ухилення від проходження огляду», – йдеться у матеріалах справи.

У свою чергу, на відео з бодікамер правоохоронців добре видно, як староста зізнається у тому, що вживав алкоголь, і запитує, чи може тест замість нього пройти дружина.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Світлана Монташевич визнала старосту села Рахиня Руслана Кренціва винним у керуванні автомобілем у стані алкогольного сп’яніння і призначила йому 17 тис. грн штрафу. Постанову можна оскаржити. Через інвалідність II групи обвинуваченого звільнили від сплати судового збору.