Генсек НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Росія вже розпочала новий наступ своїх військ в Україні, заявивши, що таких масштабів бойових дій не було з часів Першої світової війни. Про це він сказав в інтерв'ю LRT.

Він зазначив, що біля Бахмута «йдуть запеклі бої та мають місце великі втрати».

«Росія кидає війська проти українських ліній оборони так, як ми не бачили з часів Першої світової війни. Ми бачимо, що Росія постійно готується до ще більшої війни, нових наступальних операцій – мобілізує більше військ, бере більше зброї, збільшує її виробництво», – оцінив масштаби наступу генсек НАТО.

Він додав, що кремлівський режим зміцнює зв'язки з іншими авторитарними режимами, такими як Іран та Північна Корея.

«Наша мета – забезпечити Україні сили та міць, необхідні для того, щоб перемогти та відкинути російських загарбників», – резюмував Столтенберг.

Також генсек НАТО Єнс Столтенберг під час візиту до Фінляндії заявив, що перспектива членства України в НАТО поки віддалена. Проте Столтенберг все ж запросив президента Володимира Зеленського взяти участь у саміті Альянсу в Вільнюсі у липні.