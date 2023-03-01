Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запросив президента Володимира Зеленського взяти участь у саміті Альянсу в Вільнюсі у липні. Про це він розповів у інтерв’ю LRT.

Столтенберг бачить це запрошення «сильним знаком солідарності і підтримки, яку союзники надають Україні».

«Я запросив президента Зеленського взяти участь у саміті НАТО у Вільнюсі. Я твердо вірю, що це буде сильним знаком нашої солідарності, підтримки, яку союзники надають Україні, і я сподіваюся, що пан Зеленський зможе бути присутнім. Звичайно, це залежатиме від ситуації в Україні, яка все ще перебуває в розпалі війни», – зауважив генеральний секретар.

Посол України в Литві Петро Бешта в лютому заявляв, що президент Зеленський планує особисто відвідати саміт НАТО у Вільнюсі. Тоді посол сказав, що Україна очікує на запрошення.

З початку російського вторгнення 24 лютого минулого року Зеленський відвідав США, Велику Британію, Францію та Брюссель.

Столтенберг висловив сподівання, що на саміті домовляться про нові кроки і заходи та про довгострокову підтримку України.30 вересня 2022 року президент Володимир Зеленський оголосив про підписання Україною заявки на пришвидшений вступ до НАТО.