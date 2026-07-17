Ліквідація наслідків вибухів у Вишневому на Київщині

Солом’янський районний суд Києва обрав запобіжні заходи колишнім керівникам одного з підприємств «Укроборонпрому» у справі про детонацію на складах боєприпасів у Вишневому Київської області. Про це у пʼятницю, 17 липня, повідомило «Суспільне».

Як зазначає «Суспільне», судове засідання було закритим. Про це клопотали як прокурори, так і сторона захисту, пояснюючи це загрозою «витоку інформації та підриву обороноздатності держави».

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Гендиректора одного з підприємств «Укроборонпрому» та його заступника підозрюють у службовій недбалості. За даними слідчих, ангари, у яких зберігалися боєприпаси, не були придатні для цього. Приміщення використовували без відповідних дозвільних документів, а також були розташовані поруч із житловим сектором, що заборонено законом.

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Суд обрав для підозрюваних запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб – до 14 вересня – без права на внесення застави. Відомо, що один із підозрюваних – Руслан Кучинський.

Підозрюваний у службовій недбалості Руслан Кучинський

Журналісти також повідомили, що адвокати та прокурори відмовилися від коментарів.

Нагадаємо, в ніч на 6 липня під час масованої російської атаки під обстріл потрапило місто Вишневе Київської області. Удар спричинив вторинну детонацію, через яку у місті зруйновано 13 га житлової забудови. Крім того, з Вишневого довелося евакуювати 600 людей. Відомо про щонайменше дев’ятьох загиблих.

9 липня Володимир Зеленський повідомив, що у Вишневому був розміщений склад боєприпасів «Укроборонпрому», які здетонували внаслідок російського обстрілу.

11 липня Володимир Зеленський повідомив, що СБУ встановила посадовців «Укроборонпрому», відповідальних за розміщення складів зі зброєю поруч із житловою забудовою, а 12 липня «Укроборонпром» повідомив про їхнє звільнення.