«Укроборонпром» повідомив про звільнення керівників двох державних підприємств, відповідальних за розміщення складів із боєприпасами у Вишневому на Київщині. Про це у неділю, 12 липня, повідомили у телеграм-каналі «Укроборонпрому».

«За результатами попереднього розслідування керівників двох державних підприємств, щодо яких встановлено порушення вимог законодавства та правил безпечного зберігання боєприпасів, звільнено із займаних посад. Також звільнено інших посадових осіб, чиї дії або бездіяльність могли призвести до тяжких наслідків», – йдеться у заяві «Укроборонпрому».

Крім того, в «Укроборонпромі» запевнили, що співпрацюють з правоохоронцями, а також зазначили, що посадовців, які допустили розміщення складів із боєприпасами серед житлової забудови, буде притягнуто до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, в ніч на 6 липня під час масованої російської атаки під обстріл потрапило місто Вишневе Київської області. Удар спричинив вторинну детонацію, через яку з міста евакуювали 600 людей. Відомо про щонайменше дев’ятьох загиблих. Того ж дня Володимир Зеленський відреагував на інцидент і доручив СБУ та ГУР «детально з’ясувати те, що сталося у Вишневому».

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

9 липня Володимир Зеленський повідомив, що у Вишневому на Київщині був розміщений склад боєприпасів «Укроборонпрому», які здетонували внаслідок російського обстрілу.

За словами експрем’єр-міністерки Юлії Свириденко, російський обстріл і вторинна детонація спричинили найбільші руйнування житлового сектору за весь час повномасштабного вторгнення – 13 га житлової забудови.

11 липня Володимир Зеленський повідомив, що СБУ встановила посадовців «Укроборонпрому», відповідальних за розміщення складів зі зброєю поруч із житловою забудовою.