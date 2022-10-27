Суд арештував майно російських бізнесменів на 60 млн грн
Під арешт потрапили нежитлові приміщення та комплекс нафтобази
Суд арештував нерухоме майно підприємств на понад 60 млн грн. Арешт накладено на нежитлові приміщення комерційного призначення та комплекс нафтобази площею понад 30 тис. кв м, кінцевими власниками яких є громадяни РФ.
«Судом задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на нерухоме майно ТОВ, кінцевими бенефіціарами якого є громадяни РФ. Під арешт потрапили нежитлові приміщення комерційного призначення та цілісний майновий комплекс нафтобази площею понад 30 тис. кв м. Загальна сума арештованого майна становить понад 60 млн грн», - повідомили в Офісі Генпрокурора.
За даними слідства, юридичні особи дніпровських ТОВ тісно співпрацювали з державою-агресором. Їх власники – двоє резидентів РФ, а основним видом діяльності є надання в оренду нерухомого майна. Прибуток від господарської діяльності вони отримували в Україні та сплачували податки до державного бюджету РФ, фінансуючи війну.
Наразі триває передача арештованого майна в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів. Більше деталей в прокуратурі не повідомляють.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом колабораційної діяльності за ч. 4 ст. 111-1 КК України здійснює Центральна окружна прокуратура міста Дніпра.