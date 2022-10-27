Суд арештував нерухоме майно підприємств на понад 60 млн грн. Арешт накладено на нежитлові приміщення комерційного призначення та комплекс нафтобази площею понад 30 тис. кв м, кінцевими власниками яких є громадяни РФ.

«Судом задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на нерухоме майно ТОВ, кінцевими бенефіціарами якого є громадяни РФ. Під арешт потрапили нежитлові приміщення комерційного призначення та цілісний майновий комплекс нафтобази площею понад 30 тис. кв м. Загальна сума арештованого майна становить понад 60 млн грн», - повідомили в Офісі Генпрокурора.

За даними слідства, юридичні особи дніпровських ТОВ тісно співпрацювали з державою-агресором. Їх власники – двоє резидентів РФ, а основним видом діяльності є надання в оренду нерухомого майна. Прибуток від господарської діяльності вони отримували в Україні та сплачували податки до державного бюджету РФ, фінансуючи війну.

Наразі триває передача арештованого майна в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів. Більше деталей в прокуратурі не повідомляють.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом колабораційної діяльності за ч. 4 ст. 111-1 КК України здійснює Центральна окружна прокуратура міста Дніпра.