Суд наклав арешт на колишній завод Порошенка «Кузня на Рибальському»

З початком війни на Донбасі у 2014 році завод почав брати участь у багатомільярдних військових держзамовленнях

Печерський районний суд Києва за клопотанням Державного бюро розслідувань заарештував нерухоме майно та корпоративні права заводу «Кузня на Рибальському». Як повідомляє «Українська правда» з посиланням на речника ДБР Максима Білоусенка, арешт активів відбувся в рамках кримінального провадження про легалізацію та відмивання злочинних доходів і несплату податків.

Першим про арешт заводу «Кузня на Рибальському» повідомив колишній заступник глави Адміністрації президента часів Януковича Андрій Портнов. Крім цього, ще 15 вересня він анонсував судові рішення щодо Петра Порошенка, написавши, що «наступний тиждень час присвятити» арешту «активів Порошенка».

Загалом п’ятий президент України фігурує в 12 кримінальних провадженнях. У всіх справах він проходить як свідок, підозр йому не вручали.

Справу відкрили після заяви Андрія Портнова. За версією Портнова, Порошенко розкрадав бюджетні кошти через «Кузню», а потім відмив незаконні доходи, провівши продаж заводу через офшори.

Завод «Кузня на Рибальському» раніше мав назву «Ленінська Кузня» і з 1995 року належав Петру Порошенку.

Із 2016 року Кабмін дозволив заводу експортувати військові товари. У 2018 стало відомо, що акції заводу придбала офшорна компанія іншого українського політика Сергія Тігіпка.

У 2017 році навколо «Кузні на Рибальському» розгорівся скандал. За даними НАБУ, прикордонники придбали на заводі бойові модулі втричі дорожче, ніж планували: за 60 млн грн – 4 БТР. Це при тому, що за ці гроші планували придбати 12 бойових модулів.

З початком війни на Донбасі у 2014 році завод почав брати участь у багатомільярдних військових держзамовленнях, хоча до цього займався лише цивільними проектами.

Як інформував ZAXID.NET, Державне бюро розслідувань у п’ятницю, 13 вересня, провело обшуки в Міжнародному інвестиційному банку, основними акціонерами якого є екс-президент України Петро Порошенко і екс-народний депутат Ігор Кононенко, в рамках розслідування справи про купівлю-продаж заводу «Кузня на Рибальському», який Порошенко продав Сергієві Тігіпку.