Яворівський районний суд арештував приміщення у селі Новий Яр вартістю 13 млн грн, що належить двом громадянам Росії. Невдовзі арештоване майно передадуть в управління Агентства з розшуку та управління активами (АРМА).

Як повідомили у понеділок, 5 серпня, у Львівській обласній прокуратурі, деревообробне підприємство, що орендує приміщення площею 10 тис. м2 в Яворові, при декларуванні від’ємного значення з податку на додану вартість, вказало неправильну суму податку на понад 320 тис. грн.

І компанія-орендар, і компанія, що здає це приміщення в оренду, належать громадянам Росії. Яворівський районний суд наклав арешт на це приміщення. Його вартість оцінюють у 13 млн грн. Невдовзі арештоване майно передадуть в управління АРМА.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191 ККУ (замах на незаконне бюджетне відшкодування ПДВ).

У прокуратурі не розголошують назви компанії, якій належать арештовані приміщення, однак, за даними джерел ZAXID.NET, ідеться про ТзОВ «Приватліспром». Згідно з даними аналітичної системи YouControl, компанія зареєстрована у Львові на вул. Драгана майже 13 років тому. Її власниками є громадяни РФ Ахмед Абдулханов і Мадіна Берієва.

Приміщення в компанії «Приватліспром» орендує ТОВ «Юа Паллет», що за даними YouControl, у селі Новий Яр біля Яворова та займається деревообробкою. Власниками компаїі є Рамзан Берієв та Есед Ахмедова.