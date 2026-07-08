Суд у Львові продовжив арешт Григорію Кедруку на 60 діб без права внесення застави

У середу, 8 липня, у Львові відбулося засідання у справі про вбивство військовослужбовця ТЦК, ветерана Юрія Бондаренка. Засідання у Франківському районному суді Львова розпочалося із зміни порядку дослідження доказів.

Прокурор клопотав про зміну порядку дослідження, зокрема він просив дослідити насамперед письмові докази, а також відеозаписи з місця подій, після чого перейти до дослідження речових доказів. Суд ухвалив рішення про дослідження відеоматеріалів з місця подій, проте така частина розгляду справи для журналістів була закритою.

Після дослідження письмових матеріалів справи суд перейшов до наступного етапу слухань у відкритому режимі. Прокурор клопотав про продовження строку тримання під вартою Григорія Кедрука без визначення застави. Він аргументував це тим, що ризики, зокрема можливість втечі обвинуваченого, досі існують.

Адвокат потерпілих Олексій Торопчин підтримав позицію сторони обвинувачення. Він зазначив, що суд ще не завершив дослідження всіх доказів, а також не допитав потерпілих і свідків. Натомість захисник обвинуваченого Анатолій Шмайхело просив суд про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового арешту та назвав ризики, озвучені прокурором, надуманими та нічим не підтвердженими.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«Я попереднього судового засідання надав клопотання суду про зміну запобіжного заходу та долучив відповідні документи про те, що мати Кедрука є власницею трьохкімнатної квартири у місті Сарни та проживає одна. Є всі умови для того, щоб мій підзахисний міг перебувати під цілодобовим арештом. Я думаю, що це буде справедливо. Зокрема, для держави це буде економічно вигідно… ніж його має конвоювати ціла група людей, витрачати гроші на транспорт, на пальне, на заробітну плату та інші витрати», – заявив Анатолій Шмайхель.

Сам обвинувачений Григорій Кедрук у суді заявив, що не переховувався та відкрив поліції двері. Зокрема, він назвав справу «шитою білими нитками».

«Мене розпирає всередині від цієї несправедливості. Мене побили, мене мало не вбили. І мене ще й тримають в тюрмі і з мене роблять злочинця всесвітнього масштабу. В мене просто немає слів. Вся ця справа “шита білими нитками”. Я думаю, ви це побачите», – заявив Григорій Кедрук.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

На судовому засіданні підозрюваному у вбивстві військовослужбовця ТЦК продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави на 60 діб. На наступних засіданнях суд продовжить дослідження письмових доказів у справі.

Нагадаємо, на попередньому судовому засіданні родина вбитого військового ТЦК Юрія Бондаренка подала цивільний позов на 1,5 млн грн моральної компенсації.