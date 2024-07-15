Ковельський міськрайонний суд притягнув до адміністративної відповідальності Олександра Богдановича за стрільбу по дикій птиці, яка полювала на його курчат. За скоєне у чоловіка конфіскували рушницю та зобов’язали заплатити 1700 грн штрафу.

Як ZAXID.NET стало відомо з постанови суду, інцидент стався 20 червня 2024 року в селі Зарічне Волинської області. Близько 16:00 обвинувачений здійснив постріл із вогнепальної зброї по дикій птиці, яка полювала на його курчат. Водночас у матеріалах справи не згадують про наслідки дій обвинуваченого.

У суді Олександр Богданович свою вину визнав і підтвердив звинувачення.

За стрільбу з вогнепальної зброї в населеному пункті із порушенням установленого порядку, суддя Андрій Чалий призначив Олександру Богдановичу 1700 грн штрафу. Крім того, у чоловіка конфіскують гладкоствольну рушницю ATA ARMS NEO.