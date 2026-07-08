Свою відмову від виконання військового обов'язку чоловік пояснив релігійними переконаннями, зазначивши, що є Свідком Єгови

Стрийський міськрайонний суд Львівської області визнав місцевого мешканця Андрія Д. винним в ухиленні від мобілізації. За відмову від мобілізації через релігійні переконання чоловіку призначили три роки позбавлення волі.

За матеріалами справи, у червні 2024 року Андрій Д. пройшов медичний огляд військово-лікарської комісії, за результатами якого був визнаний придатним до військової служби. У той самий день військовослужбовець територіального центру комплектування вручив чоловікові повістку про відправлення до військової частини, проте чоловік відмовився її підписати, чим ухилився від призову на військову службу під час мобілізації.

У суді обвинувачений свою вину не визнав. Він розповів, що 20 червня 2024 року його доставили до територіального центру комплектування, де він відмовився проходити ВЛК. За його словами, під час перебування в ТЦК у нього забрали телефон. Після того, як родичі викликали поліцію, він написав заяву про те, що військово-лікарську комісію не проходив.

Обвинувачений також заявив, що приблизно через півтори години самостійно залишив територію ТЦК через ворота, коли звідти виїжджав автомобіль, оскільки вважав, що його утримували незаконно. Свою відмову від виконання військового обов'язку він пояснив релігійними переконаннями, зазначивши, що є Свідком Єгови.

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Суддя Василь Бораковський визнав Андрія Д. винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 ККУ) та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Вирок ще може бути оскаржений.