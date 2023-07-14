Андрій Івасенко перебуває в СІЗО без можливості внесення застави

Франківський районний суд Львова розглядає справу щодо 33-річного львів’янина, сина екс-співробітника СБУ Андрія Івасенка, якого звинувачують у створенні та адмініструванні проросійських груп в соцмережах та закликах до створення «Львівської народної республіки». «Судовий репортер», посилаючись на матеріали справи, опублікував фрагменти його листування із представниками терористичних угруповань.

За версією слідства, у 2014 році Андрій Івасенко створив у російській соцмережі «Вконтакте» спільноту «Львівська народна республіка» із – «За союз з Новоросією! Зупиніть АТО!», що налічувала понад 10 тисяч користувачів. Також він адміністрував групи «ПМОН Беркут – помощь Беркуту и ВВ. Футболки» і «Антимайдан». Ці групи він вів із фейкового акаунта «Александр Якимов», зареєстрований на український номер телефону, який в нього вилучили під час слідства.

У групі «Львівська народна республіка» Андрій Івасенко використовував для поширення антиукраїнських, пропагандистських матеріалів, на кшталт «Бий бандер рятуй країну» чи «Вставай Україно іде Тягнибок, всі раси понищить і буде все ок». Ця група була активною до червня 2017 року, серед публікацій, наприклад, допис, присвячений загиблому терористу «Моторолі».

Група «Львівська народна республіка» була активна до червня 2017 року, інформацію подавали українською мовою. До обвинувального акту увійшла низка публікацій Івасенка. Наприклад допис під назвою: «Львівське слово на смерть Мотороли».



Батько Андрія Івасенка – колишній співробітник Служби безпеки, він працював на посаді керівника підрозділу СБУ в Львівській області. Втім у 2017 році його син у «Вконтакте» звинувачував СБУ у тортурах. Із фейкової поштової скриньки Андрій Івасенко розмістив на онлайн-платформі для петицій звернення до президента РФ із заголовком «Защитите русских и русскоязычных людей на Украине».

Крім спільнот «Вконтакте», Андрій Івасенко також займався проросійським сайтом «ВосходИнфо», який він створив на базі російського сайту Voskhodinfo.su, придбаний за рублі.

«Встановлено, що Івасенко був активним учасником чатів, за допомогою яких координувався заходи бойовиків «ЛНР» і «ДНР» спрямовані на нанесення шкоди інформаційній безпеці України. Також організовував розгалужені DoS-атаки на проукраїнські сайти, і підтримував зв’язок з бойовиками», – йдеться в матеріалах справи.

У профілі Івасенка під ніком «Александр Якимов» слідчі виявили листування зі співробітниками так званого управління гуманітарних операцій «Луганської народної республіки», а саме з Сергієм Лебедєвим та Владиславом Ізгізцевим. Із 48-річним Лебедєвим на прізвисько «Лохматий» він обговорював технічні питання роботи сайту «ВосходИнфо».

36-річний Іргізцев зареєстрований в Одесі, але живе на підконтрольній Росії території. У мережі він використовує низку псевдонімів. У 2017 році Івасенко обговорював з ним відео пропагандистів Руслана Коцаби та Анатолія Шарія. Прокурор надав суду фото 2018 року, на якому Івасенко з Іргізцевим у Москві стоять біля входу до ВДНХ.

Івасенко з Іргізцевим у Москві стоять біля входу до ВДНХ

Як вбачається із листування Івасенка, він також допомагав проросійським активістам, яких затримували в Україні і називав себе «адміном одного з пабліків перевороту в Україні».

У підозрюваного також виявили онлайн гаманець в ЮMoney зареєстрований на особистий телефон, куди нібито надходили кошти від терористів на створення і підтримку роботи сайтів. Із 2016 по 2021 роки він отримав 260 тисяч рублів. Його гаманець також використовувався для краудфандингу на сайті «Антимайдан».

Слідчі стверджують, що навіть після повномасштабного російського вторгнення Андрій Івасенко продовжував поширювати в соцмережах антиукраїнську пропаганду. Востаннє хлопець опублікував проросійський допис у травні 2022 року, після чого на нього звернула увагу СБУ. 15 червня 2022 року в його квартирі провели обшуки, тоді він підтвердив, що займався такою діяльністю, але в суді свою провину він категорично заперечує.

Андрію Івасенко повідомили про підозри у низці злочинів проти української державності, а саме державній зраді – ч. 1 ст. 111, закликах до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення влади – ч. 2 ст. 109, розповсюдженні матеріалів із закликами до зміни меж території та державного кордону України – ч. 2 ст. 110, закликах до агресивної війни або до розв’язання воєнного конфлікту – ст. 436, поширенні матеріалів, які виправдовують збройну агресії РФ проти України – ч. 2 ст. 436 ККУ. Зараз він перебуває під вартою без можливості внесення застави.