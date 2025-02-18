14 лютого Галицький районний суд Львова виніс вирок ексочільниці обласного осередку партії ОПЗЖ Інні Іваночко. За державну зраду її засудили до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У єдиному реєстрі судових рішень опублікували повний текст вироку, в якому наведені докази давньої співпраці Інни Іваночко зі спецслужбами РФ, вказані суми, які вона отримувала за проведення проросійських заходів у Львові, а також результати проходження детектора брехні.

ZAXID.NET розповідає деталі співпраці Інни Іваночко та її соратників із росіянами.

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Особливий статус Галичини

Як встановило слідство, у 2011 році російські спецслужби завербували нині покійного роботодавця Інни Іваночко Володимира Мальсагова, який мав доповідати РФ про міжнародну військову допомогу, підшукати людей, яких можна завербувати для роботи на російські спецслужби, дестабілізувати ситуацію на Львівщині та дискредитувати українську владу. Також він мав проводити на Львівщині різноманітні ідеологічні заходи, спрямовані на співпрацю України та Росії, а також просування сепаратистських ідей.

Володимир Мальсагов, який у 2017 році змінив прізвище на Єрмілов, – відомий львівський адвокат, генерал-майор міліції у відставці. З 2002 до 2021 року він часто їздив у Москву і Крим. У 2021 році помер від коронавірусу.

У 2015 році Володимир Мальсагов вирішив залучити до співпраці Інну Іваночко, яка впродовж 2012-2014 років була головою Шевченківської районної організації «Партії регіонів», засновницею ГО «Джерела допомоги» та однією з очільниць ГО «Український вибір» Віктора Медведчука. Інна Іваночко почала працювати на спецслужби РФ під псевдо «Інга».

Володимир Мальсагов та Інна Іваночко

До її завдань входили організація конференцій, семінарів та вуличних акцій із вимогами надати особливого економічного та культурного статусу Галичині та її від’єднання в автономію. Одним із таких заходів була конференція «Особливий статус Львова: регіональна самоідентифікація і європейська самостійність», яку провели у травні 2015 року в готелі «Гетьман» на вул. Володимира Великого, 50 у Львові. Після цього Володимир Мальсагов прозвітував росіянам про проведення заходу та надіслав посилання на матеріали у ЗМІ. Пізніше допитані учасники конференції в суді повідомили, що не підозрювали про справжні мотиви цього заходу, тому погодились взяти в ньому участь.

Того ж року Інна Іваночко та її куратор провели мітинг під Львівської ОДА із закликом надати регіону особливого статусу. За проведення мітингу росіяни заплатили 11 тис. доларів.

У 2017 році Володимир Мальсагов працевлаштував Інну Іваночко керівницею відділу кадрів своєї компанії «Консорціум “Агентство економічної безпеки”», після чого вона почала надсилати адвокатські запити у Львівський окружний адмінсуд, аби отримати документи для позову про скасування рішення виконкому Львівської міськради, що передбачав демонтаж аварійної частини радянського Монумента слави на вул. Стрийській. За це вона отримала від російських спецслужб 106,8 тис. грн. Слідство встановило, що її метою був не так захист монумента, як збереження «російської присутності» у Львівській області за наказом спецслужб РФ.

«Політична експертка з Львівщини»

Упродовж 2018-2022 років Інна Іваночко регулярно брала участь як політична експертка та політикиня з Львівщини у телепрограмах на російському телебаченні, де просувала проросійські наративи. Зокрема, закликала Україну піти на союз із Росією, відмовитись від НАТО, почати переговори з псевдореспублікам ДНР і ЛНР.

У своїх інтерв’ю Інна Іваночко використовувала пропагандистську, упереджену та виключно негативну інформацію про Україну, зокрема, щодо русофобії, антиросійськості України, фашизму, нацизму та радикального націоналізму, внаслідок чого Україна нібито перетворюється у ворожу для Росії державу, повної залежності від Заходу. Крім цього, вона стверджувала, що такою політикою Україна нібито спровокувала напад Росії.

У інтерв’ю росіянам вона стверджувала, що народ України нібито розчарувався в націоналістичних та патріотичних ідеях та прихильно ставиться до Росії та не вважає її ворогом. Вона заявляла, що українці та росіяни є одним народом, у якого спільна історія, а територія України є спільною територією – Руссю.

Наприклад, слідчі цитують її інтерв’ю проросійському медіаресурсу «PolitWera» від березня 2014 року:

– дело в том, что команда никогда в жизни не была пророссийская. Ну, проукраинская команда. На дружбе и сотрудничестве как с Россией так и с другими странами, правильно?

– Потому, что все-таки людей которые поддерживают на сегодняшний день как (ім’я приховане, але ймовірно йдеться про очільника ОПЗЖ Віктора Медведчука – ред.), так и саму нашу (н\д), вектор нашего направления, растет с каждым днем в такой ну, увеличивающейся прогрессии, понимаете.

– Понимаете, за то, что он где-то сидел в Интернете, его советом выгнали с работы. Идут точечные удары по людям за русский язык, за то, что они говорят.

У іншому інтерв’ю цьому ж ресурсу вона стверджувала, що знайома з великою кількістю людей зі всієї України, зокрема з Харкова, Дніпра, Житомира, Івано-Франківська та Ужгорода, які нібито готові об’єднатися і «дружити разом проти чинної української влади».

«Вы знаете, Львов очень агрессивно настроен к власти, Львов очень агрессивно настроен ко всем действиям. К сожалению, идёт насаждение агрессии, что завтра будет война, и люди мне звонят спрашивают: “Будет ли война?” Я объясняю, что не переживайте, не будет таких военных дейтвий, потому что у нас враг, в принципе, ну, враг, который у нас есть, - это сегодня наша коррупционная власть, которая сдаёт эти, вот, как в данном случае, вот, предыдущий, да, сдают интересы страны и пичкает народ вот этой агрессией», – говорила Інна Іваночко в інтерв’ю проросійському українському телеканалу «Перший незалежний» у січні 2020 року.

Також вона активно критикувала мовний закон, зазначаючи, що його ухвалення – це «загравання з радикалами і неонацистами, які кошмарять українців». Ці твердження вона висловлювала проросійському медіаресурсу «News Front».

Крім участі у відверто проросійських шоу та програмах, Інну Іваночко запрошували на програму львівського телеканалу НТА «Говорить Великий Львів». Наприклад, у випуску від 9 травня 2019 року вона висловила свою версію походження України. Вона заявила, що Україна є правонаступницею УРСР.

Інна Іваночко була гостею програми «Говорить Великий Львів» на телеканалі НТА / скріншот Telegram-каналу «Політичний треш»

Про виконання пропагандистської діяльності вона звітувала Володимиру Мальсагову, який у зашифрованому вигляді передавав цю інформацію кураторам у ФСБ Росії. За виконану роботу куратори в різний спосіб передавали йому гроші, іноді використовуючи навіть кур’єрів.

Грамоти, георгіївські стрічки та прапори РФ

Із матеріалів справи стає зрозуміло, що на Інну Іваночко слідчі вийшли через Володимира Мальсагова. У березні 2022 року до СБУ звернулося двоє львів’ян, які повідомили, що у Львові може діяти російська агентура. Двоє заявників працювали в групі компаній ТОВ «Консорціум агентств економічної безпеки», директором яких був Володимир Мальсагов. Один зі свідків, колишній працівник Держспецзв’язку у Львівській області, повідомив, що зустрічався з Мальсаговим у його офісі адвокатського об’єднання «Верум Віта», де він показував різні грамоти та подяки від РФ, а також хизувався зв’язками там. Він пропонував свідку взяти участь у проплаченому мітингу, однак той відмовився. За співпрацю з Мальсаговим проти нього відкрили кримінальне провадження, але через співпрацю зі слідством суд звільнив його від відповідальності.

Ще один свідок Михайло Плєсков, який модерував конференцію «Особливий статус Львова: регіональна самоідентифікація і європейська самостійність», повідомив, що вступне слово йому надали організатори й про зміст конференції він не знав, хоча був знайомий із Мальсаговим із 1970-х років. Ще один свідок, колишній доцент Академії друкарства Петро Когут, розповів, що після участі в конференції навіть втратив роботу, орден за заслуги в забезпеченні національної безпеки виданий російською організацією співробітників правоохоронних органів, посвідчення члена партії «Русский блок» тощо.

Колишні працівники компаній Мальсагова в суді засвідчили, що Інна Іваночко не приховувала свою проросійську позицію, навпаки, відкрито говорила, що Україну нібито створили більшовики. Одного з цих свідків спільники навіть залучали до вивчення та дослідження настроїв у громадськості щодо автономізації Львова.

Крім цього, слідство встановило, що листування між Інною Іваночко та Володимиром Мальсаговим відбувалося виключно російською мовою. Під час обшуків у її та помешканні куратора знайшли листування з представниками російських спецслужб, грамоти від російського консула за «доблесное выполнения служебного долга в рядах вооруженных силах», прапори РФ, медалі та інші документи. Також у помешканнях та офісах у Мальсагова та Іваночко слідчі вилучили кілька мотків георгіївської стрічки, його посвідчення різних державних організації Росії, серед яких партійний квиток комуністичної партії України, посвідчення члена спілки ветеранів спецслужб, правоохоронних органів «Каскад», партійний квиток всесоюзної комуністичної партії більшовиків,

Серед документів також знайшли інформацію-аналіз на тему проведення Майдану, різного роду таблички, видані офіційними органами РФ. Серед них, наприклад, медаль «ВЧК КГБ ФСБ 90 лет». У Володимра Мальсагова також знайшли мобільний телефон, яким він користувався виключно для спілкування з росіянами. За даними слідства, він виконав щонайменше 111 таких дзвінків.

«Ґранти від росіян та брехня на поліграфі»

У суді Інна Іваночко свою провину заперечила і заявила, що суд над нею – це політична розправа як з опозиціонеркою. Вона стверджувала, що ніколи не працювали на спецслужби РФ, а Володимир Мальсагов лише надавав їй юридичну допомогу. Однак ці її твердження спростовуються результатами проведення допиту на поліграфі. За його результатами, більшість відповідей Інни Іваночко були неправдивими. Зокрема, недостовірними визнали й її твердження про те, що вона не шпигувала на користь Росії, не вчиняла державну зраду, співпрацювала з іноземними спецслужбами проти України, не передавала конфіденційну інформацію, не отримувала гроші за роботу на спецслужби РФ тощо. Також вона стверджувала, що не вживає наркотики і не зловживає алкоголем, однак ці твердження поліграф також спростував.

Також слідчі знайшли докази, що Мальсагов і Іваночко отримували гроші на реалізацію проросійських проєктів на Львівщині під виглядом ґрантів від РФ. Для реалізації проєктів вони листувалися з представниками фонду «Русский мир», з якими обговорювали програму так званих ґрантів та прєктів «Русские в Галиции. 1914-1918. Война и люди», «Конармейский путь в Галичине. Свидетельства и документи». Вони були спрямовані на виявлення та популяризацію історичних свідчень, пов’язаних із російськими військовими, які загинули у Першій світовій війні та поховані на Львівщині, а також свідчень, які підтверджують єдність культур України і Росії. Загалом для на проведення дослідження «Русские в Галиции. 1914-1918. Война и люди» росіяни виділили 20 тис. доларів.

Для потрібної реалізації цих проєктів російські куратори надсилали чіткі інструкції, які знайшли на комп’ютерах під час обшуків у компаніях Володимира Мальсагова. Серед них пресрелізи, перелік заходів із зазначенням вартості участі мітингарів. Серед таких заходів – проведення автопробігів від Збруча до кордону із Польщею, створення всеукраїнських профсоюзів, залучення місцевих депутатів та депутатів ВРУ, проведення пресконференцій.

Також зазначається, що Інна Іваночко в обмін на проведення проросійських акцій пропонувала обміняти кількох українських полонених силами організації «Львівська Антивійна», учасницею якої вона була. Про всі проведені заходи Інна Іваночко через Володимира Мальсагова письмово звітувала російським кураторам.

14 лютого Галицький районний суд Львова визнав Інну Іваночко винною у держзраді та призначив 13 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Під час судового розгляду Інна Іваночко кілька разів клопотала про заміну адвоката, адже її адвокатка Світлана Новицька перебуває під слідством через підозру у держзраді.

Щодо Володимира Мальсагова слідчі закрили справу ще 9 листопада 2022 року через його смерть.