Іваничівський районний суд виніс вирок депутату восьмого скликання Поромівської сільської ради Володимиру Баранчуку, який за 800 євро хабара обіцяв знайомому оформити відстрочку від служби в армії. Посадовцю призначили покарання у вигляді 42 500 грн штрафу.

Як йдеться у вироку суду від 6 серпня, у березні 2024 року до депутата Поромівської сільської ради Володимира Баранчука через знайомого звернувся чоловік призовного віку, який попросив пояснити порядок уточнення облікових даних і проходження військово-лікарської комісії. Він розповів посадовцю, що у 2010 році був визнаний непридатним до військової служби в мирний час та обмежено придатним у воєнний час, втім отримав повістку й мав 20 березня з’явитися у ТЦК.

Володимир Баранчук зустрівся з чоловіком у барі «Старий замок», де розповів, що має хороші стосунки з потрібними людьми, які можуть зробити останньому відстрочку від призову на службу під час мобілізації. За своє сприяння у вирішенні ситуації обвинувачений попросив 800 євро хабара.

16 березня Володимир Баранчук отримав аванс у розмірі 300 євро, після чого його викрили правоохоронці.

Депутат сільради уклав із прокурором угоду про визнання своєї винуватості.

Суддя Наталія Комзюк визнала Володимира Баранчука винним за ч. 2 ст. 369-2 ККУ (прийняття пропозиції та отримання неправомірної вигоди службовою особою) й призначила 42 500 грн штрафу. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.