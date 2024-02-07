Обвинувачена має сплатити 850 гривень штрафу та компенсувати моральну шкоду потерпілій

Богородчанський районний суд визнав винною депутатку Дзвиняцької сільської ради Мирославу Кропивницьку у нанесенні легких тілесних ушкоджень односельчанці. Обвинувачена має сплатити 850 гривень штрафу та компенсувати моральну шкоду потерпілій.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 31 січня, конфлікт між жінками стався у травні 2023 року через вивезення депутаткою разом з водієм трактора ґрунту з дороги поруч з будинком потерпілої. Остання наполягала, що це земля з її канави, а тому вона хотіла використати її на власний розсуд. На місце події жінка викликала поліцію, яка втім не змогла завадити Мирославі Кропивницькій побити сусідку. Вона схопила односельчанку за волосся і вдарила в плече, поваливши на землю. Після цього завдала ще кілька ударів по ногам потерпілої.

Побиття жінки у суді підтвердив поліцейський і суд переглянув відео з його нагрудної камери, на якому теж був зафіксований злочин. Втім Мирослава Кропивницька свою вину не визнала, вказавши, що штовхнула жінку в цілях самозахисту.

Розглянувши всі матеріали справи, суддя Олег Шишко визнав Мирославу Кропивницьку винною у нанесенні легких тілесних ушкоджень і присудив їй 850 гривень штрафу. Також депутатка має сплатити потерпілій 5 тис. грн компенсації за моральну шкоду.