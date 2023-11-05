Залізничний районний суд міста Львова судив Марину Ярошенко за невиконання батьківських обов’язків. Львів’янка загубила у торговому центрі свого сина. Тепер вона має сплатити штраф.

Як йдеться в матеріалах справи, інцидент трапився 8 жовтня 2023 у торговому центрі на вул. Кульпарківській у Львові. Під час судового засідання свою вину жінка визнала.

«Вказані обставини на переконання суду свідчать про ухилення особою, що притягається до адміністративної відповідальності, від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітньої дитини», – йдеться у матеріалах справи.

Залізничний районний суд міста Львова визнав Марину Ярошенко винною у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 184 Кодексу України пАП (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей), і оштрафував на 850 грн. Окрім того, львів’янка має заплатити 536,80 грн судового збору. На постанову суду протягом 10 днів ще може бути подана апеляційна скарга.