Медсестру затримали у березні, вона вийшла з СІЗО під заставу

В середу, 4 листопада, Яворівський районний суд виніс вирок старшій медсестрі відділення анестезіології та інтенсивної терапії Яворівської центральної районної лікарні за вплив на членів експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи.

За отримання хабаря у 1500 тис. доларів суддя Юрій Колтун присудив обвинуваченій 68 тис. грн штрафу, врахувавши її каяття та переказ 10 тис. грн на допомогу ЗСУ у вересні 2026 року, йдеться у вироку, оприлюдненому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Нагадаємо, медсестру затримали 14 березня 2026 року. Вона налагодила схему одержання хабарів для себе за вплив на членів експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи в Новояворівській лікарні імені Юрія Липи. Жінка запевняла, що лише за її сприяння команда ухвалить позитивне рішення про встановлення групи інвалідності і чоловік отримає відстрочку від мобілізації.

Тоді суд обрав обвинуваченій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 151,4 тис. грн застави. Тепер, коли вирок вступить у силу, внесену третьою особою за медсестру заставу повернуть.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Суд вважає, що призначеного покарання достатньо для того, щоб жінка більше не скоювала подібні злочини – не брала хабарі.