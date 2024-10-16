Суд покарав мешканця Львівщини за зберігання дитячого порно
Михайло Пахолок завантажив на телефон 20 фото і одне відео з дитячим порно
Шевченківський районний суд Львова виніс вирок уродженцю Радехівського району Михайлу Пахолоку, який зберігав дитячу порнографію. Суд призначив йому рік пробаційного нагляду та заборонив працювати на посадах, повʼязаних із роботою з дітьми.
Як вказано в матеріалах справи, інцидент трапився ще у 2021 році. Тоді Михайло Пахолок через мобільний телефон завантажив 20 фото та одне відео з дитячою порнографією. Ці файли для власних потреб він зберігав до квітня 2024 року.
У суді Михайло Пахолок свою провину визнав та підтвердив обставини справи, попросив суд суворо його не карати.
Враховуючи обставин справи, суддя Шевченківського райсуду Павло Едер визнав Михайла Пахолока винним за ч. 1 ст. 301-1 ККУ та призначив рік пробаційного нагляду, а також на рік заборонив займатися діяльністю, повʼязаною з роботою з дітьми. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.