Шевченківський районний суд Львова виніс вирок уродженцю Радехівського району Михайлу Пахолоку, який зберігав дитячу порнографію. Суд призначив йому рік пробаційного нагляду та заборонив працювати на посадах, повʼязаних із роботою з дітьми.

Як вказано в матеріалах справи, інцидент трапився ще у 2021 році. Тоді Михайло Пахолок через мобільний телефон завантажив 20 фото та одне відео з дитячою порнографією. Ці файли для власних потреб він зберігав до квітня 2024 року.

У суді Михайло Пахолок свою провину визнав та підтвердив обставини справи, попросив суд суворо його не карати.

Враховуючи обставин справи, суддя Шевченківського райсуду Павло Едер визнав Михайла Пахолока винним за ч. 1 ст. 301-1 ККУ та призначив рік пробаційного нагляду, а також на рік заборонив займатися діяльністю, повʼязаною з роботою з дітьми. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.