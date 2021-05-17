Андрія Пекельного. підозрюють в умисному вбивстві при перевищенні меж необхідної оборони

Тернопільський апеляційний суд змінив запобіжний захід для Андрія Пекельного з цілодобового домашнього арешту на нічний. Відповідне рішення колегія суддів прийняла у понеділок, 17 травня.

Нагадаємо, Андрій Пекельний – колишній військовослужбовець-контрактник, учасник АТО, якого підозрюють в умисному вбивстві з перевищенням меж необхідної оборони. В ніч з 2 на 3 травня на його подвір’я в селі Глищава Теребовлянського району вдерлися кілька хлопців з сусіднього села. Обороняючись, під час бійки Андрій Пекельний смертельно поранив одного із нападників. В результаті 23-річний нападник помер від крововтрати неподалік будинку Пекельного.

Сьогодні в Тернопільському апеляційному суді заслуховували клопотання захисника Андрія Пекельного про зміну запобіжного заходу. Адвокат підозрюваного наполягав на тому, аби зняти будь-які запобіжні заходи і відпустити його під особисте зобов’язання.

Проте суд апеляційну скаргу задовольнив частково – призначивши нічний домашній арешт. Відтепер Андрій Пекельний має перебувати вдома з 22:00 до 7:00 години ранку.

Також Пекельний має здати закордонний паспорт, оскільки суд встановив, що в нього є діюча відкрита віза.

Нагадаємо, раніше Андрій Пекельний, якого звинувачують у вбивстві, перебував під цілодобовим домашнім арештом і така міра мала діяти до 1 липня 2021 року.