30 квітня суд відпустив Андрія Антоненка з СІЗО на цілодобовий домашній арешт

У вівторок, 22 червня, Шевченківський райсуд Києва продовжив на два місяці запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту обвинуваченому у справі вбивства журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненку. Про це повідомляє «Укрінформ».

«Суд ухвалив клопотання прокурора задовольнити. Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту Антоненку», – сказала головуюча суддя Оксана Голуб.

Крім того, суд залишив без змін запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту обвинуваченій Юлії Кузьменко.

«Клопотання захисника про зміну запобіжного заходу Кузьменко Юлії залишити без задоволення», – сказала суддя.

Як інформував ZAXID.NET, 30 квітня, Шевченківський суд Києва змінив запобіжний захід Андрію Антоненку з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Він перебував у СІЗО з грудня 2019 року.

Що відомо про справу вбивства Павла Шеремета

Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля. Розслідування вбивства Шеремета високопосадовці публічно називали «справою честі», утім понад 3,5 роки, попри численні експертизи, допити понад 1000 людей, вилучення відео з камер спостереження обсягом понад 150 терабайтів, у справі про вбивство Шеремета не було жодного офіційного підозрюваного.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив про затримання фігурантів у справі Шеремета. Відтоді на лаві підсудних троє підозрюваних — військовий Сил спеціальних операцій ЗСУ, музикант Андрій Антоненко, відомий як Riffmaster; лікарка Охматдиту, волонтерка і дитячий хірург Юлія Кузьменко на псевдо «Лиса» та військовий медик Яна Дугарь.

Слідство довгий час наполягало, що Андрій Антоненко, «захопившись ультранаціоналістичними ідеями» і «культивуючи велич арійської раси», організував убивство Павла Шеремета й залучив до злочину Юлію Кузьменко, Яну Дугарь та інших невстановлених осіб, які мали навички роботи зі зброєю та вибуховими пристроями. За даними слідства, Юлія Кузьменко закладала вибухівку під авто, Антоненко був тим, хто супроводжував її, а Яна Дугарь напередодні проводила розвідку.

Але 21 травня 2020-го стало відомо, що фігурантам справи змінили підозри. З них зникли згадки про «ультранаціоналістичні ідеї» і «велич арійської раси», а організаторами слідство тепер називає невстановлених осіб. Антоненка ж тепер називають виконавцем злочину, як і Кузьменко, а Дугарь – пособницею.

Обвинувачених у вбивстві Шеремета судитимуть присяжні.