Віктору Медведчуку продовжили домашній арешт

Суд продовжив термін перебування Віктора Медведчука під домашнім арештом у справі про державну зраду та сприяння тероризму. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Печерський райсуд Києва продовжив Медведчука запобіжний захід у вигляді домашнього арешту ще на 60 днів. При цьому колега Медведчука депутат від ОПЗЖ Ренат Кузьмін заявив, що домашній арешт нібито продовжили аж до 10 місяців, при тому, що за законом максимальний термін домашнього арешту не може перевищувати 6 місяців. Правоохоронці заяву Кузьміна не підтвердили.

Зауважимо, що суд 2 листопада змінив запобіжний захід для Медведчука з домашнього арешту на особисте зобовʼязання у першій справі про держзраду і розграбування національних ресурсів у Чорному морі.

Попри пом’якшення запобіжного заходу, Медведчук таки залишається під домашнім арештом у другій справі – про державну зраду та сприяння тероризму.

2 лютого 2021 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо телеканалів з орбіти кума президента Росії Володимира Путіна, народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука. Однак фактично ці телеканали належать соратнику Медведчука, львів’янину Тарасові Козаку, який також є нардепом від ОПЗЖ.

Медведчук перебуває під домашнім арештом з 13 травня. 11 травня йому склали повідомлення про підозру в державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів Криму. Медведчук стверджує, що не є підозрюваним, бо йому не вручили підозру належним чином.

Слідство встановило, що Віктор Медведчук та Тарас Козак передали російській стороні морське газове родовище «Глибока» у Чорному морі за 75 км від Феодосії, вартість запасів у якому оцінюється у 38 млрд грн. Крім того, у 2020 році Віктор Медведчук через Тараса Козака передав Росії інформацію про розташування прихованого підрозділу Збройних сил України.

Нову підозру – про державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації – Медведчуку оголосили 8 жовтня. За даними слідства, він схиляв керівництво України до постачання палива із так званих «ЛНР» та «ДНР» і сплати коштів безпосередньо керівникам терористичних організацій. Так, протягом 2015 року за постачання вугілля та для сприяння діяльності бойовикам, перерахували, перевели у готівку та розподілили на їх користь не менше 200 млн грн, не рахуючи сплаченої готівки, із запланованих більше ніж 3,16 млрд грн.