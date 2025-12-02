Суд у Києві оголосив вирок колишньому працівнику прокуратури, який скоїв смертельну ДТП

У вівторок, 2 грудня, Голосіївський районний суд Києва оголосив вирок колишньому спеціалісту відділу Київської прокуратури Андрію Молочному, який напідпитку збив на смерть збив 61-річну жінку. Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

За словами Руслана Кравченка, прокуратура вимагала для Андрія Молочного максимальне покарання – позбавлення волі строком на 10 років. Проте суд встановив для Молочного менший термін ув’язнення – 7 років та 6 місяців.

Руслан Кравченко повідомив, що сторона обвинувачення не погоджується з таким вироком та подаватиме апеляцію.

«Після того, як він збив жінку, він не став викликати швидку або надавати їй бодай якусь допомогу. Він просто втік з місця ДТП. Потерпіла померла в лікарні від отриманих травм. Я точно знаю одне – цієї трагедії могло не бути. Вона сталася через абсолютне нехтування відповідальністю, через байдужість і віру у безкарність», – наголосив Роман Кравченко.

Додамо, що 18 листопада під час розгляду справи по суті Андрій Молочний повністю визнав свою провину.

Нагадаємо, 19 липня 2025 року Андрій Молочний на вулиці Великій Васильківській у Голосіївському районі Києва збив 61-річну жінку. Після скоєння ДТП він намагався втекти з місця події, але його затримали. Постраждала жінка померла в лікарні. Встановлено, що Молочний перебував за кермом у нетверезому стані: в його крові виявили 1,77 проміле алкоголю (у межах норми – показник 0,2 проміле).

Додамо, що сина з таким самим ім’ям має український комік Андрій Молочний, який був актором та співпродюсером шоу «Файна Юкрайна», а також резидентом Comedy Club UA. Зараз актор живе в Москві та висловлює антиукраїнські погляди.