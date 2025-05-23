Рожищенський районний суд виніс вирок місцевому жителю за ухилення від мобілізації. У 2023 році військово-лікарська комісія визнала обвинуваченого придатним до служби в армії, відтак йому вручили бойову повістку. Проте чоловік близько 1,5 року переховувався, за що отримав три роки тюрми.

Як йдеться у вироку від 20 травня, восени 2023 року обвинувачений пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби в армії. Обвинувачений отримав бойову повістку, згідно з якою він мав прибути 6 листопада у пункт збору для подальшої мобілізації. Втім, у вказаний день він там так і не з’явився.

У суді чоловік заперечив свою провину. Він зазначив, що вважає себе непридатним до служби, оскільки з дитинства має проблеми зі зором, проте групи інвалідності не оформляв. Лікарка-офтальмолог, яка оглядала обвинуваченого, підтвердила у нього наявність складного астигматизму, що не є підставою для відстрочки.

Суддя Вячеслав Требик визнав волинянина винним за ст. 336 КК України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації) й призначив покарання – три роки позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.