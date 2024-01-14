Червоним кольором позначене розташування спірної ділянки

Господарський суд Львівської області відібрав у закарпатських підприємців компанії «Тіса Біо» земельну ділянку площею 76,4 га в Золочівському районі через борги за оренду та незаконну передачу ділянку в суборенду іншим фермерам, які замість пасовища засіяли сою.

Як вказано в матеріалах справи, у 2015 році ГУ Держгеокадастру Львівської області уклало з ТзОВ «Тіса Біо» угоду про оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 76,4 га біля Золочева, на території Великовільшаницької сільради, де розташоване пасовище. Станом на 2015 рік вартість землі оцінили в 391,6 тис. грн, урахуванням цієї вартості розрахували вартість оренди та передали державну землю в оренду підприємства на 14 років. За рік за оренду землі ТзОВ «Тіса Біо» мало платити понад 48 тис. грн.

У квітні 2022 року ТзОВ «Тіса Біо» передало цю ділянку в суборенду ТзОВ «Акріс-Захід» під сільськогосподарське виробництво. Однак, як стверджує прокуратура, компанія «Тіса Біо» систематично порушувала умови договору, зокрема, з грудня 2022 року заборгувала майже 48 тис. грн за оренду землі. Крім цього, у 2023 року комісія Золочівської міськради виявила, що замість пасовища, цю ділянку розорали і засіяли соєю. Також прокуратура стверджує, що орендар не мав права передавати землю в суборенду, адже не отримав на це письмової згоди від міськради. Через низку порушень прокуратура звернулась в суд, але розірвати договір оренди і суборенди землі, а також стягнути з підприємців компенсацію за несплачену оренду.

У суді представники «Акріс-Захід» зазначили, що цільове призначення землі під пасовище і ріллю належить до однієї категорії. Крім цього, вони заперечили, що земля передана в суборенду без згоди, адже ця умова була прописана в договорі з орендарем.

Враховуючи обставини справи, суддя Господарського суду Мирослав Петрашко позов прокуратури задовольнив і зобов’язав «Тіса Біо» виплатити Золочівській міськраді майже 48 тис. грн боргу за оренду. Крім цього, суд розірвав договір оренди землі від 2015 року та зобов’язав «Акріс-Захід» повернути цю ділянку міській раді. Це рішення можна оскаржити в апеляційному суді.

За даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Тіса Біо» зареєстроване в селі Ботар на Закарпатті та займається вирощуванням зернових культур. Компанія належить угорському ТзОВ Mava і закарпатському фермеру Павлу Тізешу.

«Акріс-Захід» зареєстроване в Києві та займається вирощуванням культур. Власницею компанії через ТзОВ «Аст-Агро» є киянка Єкатерина Колесник.