Франківський районний суд Львова 13 квітня цього року виніс вирок 28-річному раніше судимому львів’янину, який у вересні 2016 року вчинив різанину біля кафе «Касіопея». Суд визнав 28-річного чоловіка винним у замаху на вбивство 27-річного львів’янина та присудив йому покарання 9 років і 4 місяці в’язниці.

Як зазначається у вироку суду, подія сталася 6 вересня 2016 року близько 4:30 ранку поблизу кафе «Касіопея», що на вул. Кульпарківській у Львові. Між двома львів’янами, віком 27 та 28 років, виник словесний конфлікт, який переріс у бійку з різаниною.

У результаті нетверезий 28-річний львів’янин тяжко поранив ножем 27-річного потерпілого у груди та в шию, спричинивши поранення легень та масивну кровотечу. Уникнути смерті постраждалого вдалося лише завдяки своєчасному наданню медичної допомоги.

У суді обвинувачений свою вину визнав та у вчиненому розкаявся. Він пояснив, що після того, як спричинив поранення та зрозумів, що сталося, самостійно зателефонував в поліцію та викликав «швидку». 28-річний підсудний вже раніше був судимий за вимагання, викрадення документів та сексуальне насильство.

Колегія суддів під головуванням Світлани Мартьянової підтримала опозицію прокурорів, визнала обвинуваченого винним у замаху на умисне вбивство (ч.2 ст.15 – ч.1 ст.115 ККУ) та призначила йому покарання у вигляді 9 років і 4 місяців позбавлення волі. При цьому в строк покарання зараховано термін попереднього ув'язнення (понад 4,5 року) в розрахунку один день попереднього ув'язнення за два дні позбавлення волі. Отже, після набрання вироком законної сили засуджений зможе вийти на волю. Також за рішенням суду винуватець різанини має сплатити потерпілому 50 тис. грн моральної шкоди.

Вирок може бути оскаржено в апеляційній інстанції.