Юрія Грабовського убили в березні 2016 року

Суд виніс вирок двом обвинуваченим у вбивстві адвоката Юрія Грабовського: одного з них засуджено до довічного ув’язнення, іншого – 15 років за ґратами.

«Суд визнав двох осіб винними в умисному вбивстві з корисливих мотивів та вчиненні інших кримінальних правопорушень стосовно адвоката та ще одного громадянина. Один з обвинувачених засуджений до довічного ув'язнення, другий – до 15 років позбавлення волі», – повідомили в Офісі генерального прокурора.

Доведено, що в березні 2016 року засуджені викрали та вбили адвоката. Однією з версій убивства слідством розглядалася професійна діяльність потерпілого, Але пізніше було зібрано достатньо доказів того, що вбивство було здійснене з корисливих мотивів.

Засуджені обвинувачувалися у вчиненні таких кримінальних правопорушень: незаконне позбавлення волі або викрадення людини, розбій, умисне вбивство, підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів.

Справу про вбивство адвоката розглядали в закритому режимі, щоби не допустити «розголошення відомостей про особисте життя чи обставини, які принижують гідність особи».

Адвокат Юрій Грабовський, який захищав військовослужбовця Головного розвідуправління Генштабу РФ Олександра Александрова в київському суді, зник на початку березня 2016 року. 25 березня стало відомо, що Юрія Грабовського знайшли мертвим. У серпні український журналіст Роман Бочкала повідомив цікаві відомості про ймовірні причини резонансного вбивства адвоката. А на початку січня 2017 року також знайшли мертвим свідка Сергія Федосенка.