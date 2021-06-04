Городоцький районний суд на Львівщині 27 травня цього року засудив трьох учасників банди, які здійснювали напади на будинки, катували та грабували людей.

Відповідно до вироку суду, вранці 10 вересня 2018 року 31-річний раніше судимий за грабежі та розбої мешканець Яворова та 27-річний львів’янин зламали вхідні металоплатикові двері та увірвалися у помешкання 26-річного жителя прильвівського села Малехів. Нападники погрожували пістолетом, зв’язали потерпілого та припікали його розпеченою праскою, аби той віддав їм цінні речі. У результати з будинку винесли гроші, комп'ютери та золото.

У той же день обвинувачені разом зі спільником – 34-річним жителем Мурованого – здійснили ще один напад на будинок у місті Судова Вишня. Як і у попередньому випадку, жертву, 44-річну жінку, залякували пістолетом та били, змушуючи віддати прикраси та техніку.

Загалом грабіжники заволоділи майном потерпілих на суму маже 240 тис. грн.

У суді 31-річний мешканець Яворова від надання показів відмовився, вини не визнав, зазначив, що постраждалі не могли його впізнати, оскільки під час нападу вони всі троє були в масках. Двоє інших учасників банди свою вину визнали частково.

Суд підтримав позицію прокурорів Жовківської окружної прокуратури, визнав обвинувачених винними за ч.3 ст.187 КК України (напад для заволодіння чужим майном, поєднаний з проникненням в житло із погрозою застосування насильства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб). Раніше судимому яворівчанину призначили покарання 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна, а двом іншим – по вісім років, аналогічно з конфіскацією належного їм майна.