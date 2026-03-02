Ексдиректор нацпарку «Цуманська пуща» Віталій Деркач

Ківерцівський районний суд Волинської області виправдав у справі про незаконну вирубку дерев на понад 16 млн грн ексдиректора нацпарку «Цуманська пуща» Віталія Деркача, власника деревообробного підприємства «Компанія Вуд-Пром» Юрія Шевчука та директора фірми Олександра Шульгана. Суд дійшов висновку, що прокурори не змогли довести їхню вину.

Як йдеться у вироку від 18 лютого, влітку 2023 року на території Національного природного парку «Цуманська пуща» виявили незаконну вирубку 90 дерев цінних порід, серед яких 48 дубів віком близько 165 років. За версією слідства, схему організували тодішній керівник нацпарку Віталій Деркач та власник «Компанії Вуд-Пром» Юрій Шевчук.

Юрій Шевчук, директор ТОВ «Компанія Вуд-Пром» (фото Сили правди)

За інформацією видання «Сила правди», у паралельному провадженні від 25 липня йшлося про понад 870 колод дуба, які виявили під час огляду території деревообробного підприємства в селі Озютичі Володимирського району. Згодом кримінальні провадження об’єднали. Слідство намагалося довести, що сотні колод, знайдених у компанії, – дерева з «Цуманської пущі».

За даними слідства, на час вирубки дерев працівників нацпарку відправили на облаштування екостежки в іншій місцевості, а в цей час представники фірми «Компанія Вуд-Пром» незаконно зрубали ліс. Деревину нібито планували обробити та експортувати до країн ЄС за підробленими документами.

Під час розслідування обвинувачення висунули також директору «Компанії Вуд-Пром» Олександру Шульгану. Йому інкримінували незаконну рубку, перевезення та зберігання деревини.

За версією слідства, Шевчук у змові з Шульганом намагалися легалізувати виявлені під час обшуку на фірмі 870 колод дуба, використавши на них документи, одержані під час купівлі іншої деревини.

Усі троє обвинувачених заперечували свою вину протягом усього судового процесу.

Суддя Ківерцівського райсуду Вікторія Корецька встановила, що допитані працівники нацпарку не були очевидцями вирубки та не підтвердили причетності обвинувачених. Свідки не бачили руху вантажівок, роботи спецтехніки чи бензопил у визначений період. Покази свідків суд визнав неузгодженими, а окремі – суперечливими.

Також суд не прийняв як належний доказ фотографії, оскільки на них відсутня дата створення і неможливо встановити наявність деревини в зафіксованій вантажівці.

Експерт, який порівнював пні в нацпарку та колоди на підприємстві, не встановив їхню тотожність. Окрім того, на підприємстві вилучили лише дуб, тоді як у парку зрубали також інші породи дерев.

У підсумку суд виправдав Деркача, Шевчука і Шульгана через недоведеність складу злочину. Цивільний позов Державної екологічної інспекції у Волинській області залишили без розгляду. Суд також скасував арешт на майно та постановив повернути вилучену деревину. Вирок ще можна оскаржити.

Додамо, що ТОВ «Компанія Вуд-Пром» зареєстрована у січні 2019 року в селі Озютичі на Волині. Спеціалізується на лісопильному та стругальному виробництві.