У 2018 році ексмера Сколе Володимира Москаля засудили до 6,5 років ув’язнення за 18 тис. грн хабаря

Стрийський міськрайонний суд закрив справу щодо колишнього міського голови Сколе Володимира Москаля та колишньої юридичної консультантки міськради Ганни Зінкевич-Домбровської, яких звинувачували в отриманні 18 тис. грн хабаря. Суд визнав звільнив їх від відповідальності через закінчення термінів давності.

У 2015 році Сколівська міська рада оголосила конкурс на оренду комунального приміщення площею 150,8 м2. Тодішня юрконсультантка Ганна Зінкевич-Домбровська повідомила директорові ТОВ «Вадімір Компані», яке планувало відкрити в цьому приміщенні магазин, що він має сплатити міській раді 18 тис. грн. За ці гроші вона обіцяла посприяти у викупі цього приміщення.

Згодом директор «Вадімір Компані» передав гроші Ганні Зінкевич-Домбровській, яка потім розділила їх із Володимиром Москалем. Після цього міський голова підписав рішення виконкому, за яким ТОВ «Вадімір Компані» визнали переможцем конкурсу, хоча його насправді не проводили.

Того ж року Володимира Мокаля та Ганну Зінкевич-Домбровську затримали за підозрою в отриманні хабаря 18 тис. грн. У 2018 році Стрийський міськрайонний суд визнав посадовців винними у підробленні документів і отриманні хабаря та призначив Володимиру Москалю 6,5 років ув’язнення, а юридичній консультантці міськради – 5,5 років із конфіскацією майна.

На це рішення засудженні подали апеляцію й у 2021 році Львівський апеляційний суд цей вирок скасував. Суд підтвердив низку порушень під час збору доказів та не взяв до уваги покази свідків. У 2023 році Львівський апеляційний суд відправив справу на новий розгляд.

19 серпня 2025 року справу розглянув Стрийський міськрайонний суд. Адвокати колишніх посадовців клопотали, аби суд закрив справу за термінами давності. Цю пропозицію підтримала і прокуратура. Враховуючи обставини справи, суддя Вікторія Бучківська звільнила Володимира Мокаля та Ганну Зінкевич-Домбровську від відповідальності і закрила справу. Цю ухвалу можна оскаржити в апеляції.

Додамо, що у 2018 році, за пів року після вироку про хабар у 18 тис. грн, мера Сколе Володимира Москаля вдруге затримали на хабарі 68,7 тис. грн. Він вимагав переоформити право власності на об'єкт нерухомості на свою матір.

У 2021 році племінник Володимира Москаля Роман Кашаник спричинив смертельну ДТП на трасі Київ – Чоп поблизу Сколе. У 2024 році суд призначив йому 10 років тюрми.