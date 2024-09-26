63-річна Ірина Перун очолює Івано-Франківську селищну раду на Львівщині з 2020 року

Львівський окружний адміністративний суд зобов’язав голову Івано-Франківської селищної ради Ірину Перун прозвітувати про діяльність за 2023 рік перед громадою. Упродовж чотирьох років вона жодного разу не збирала відкриті збори з мешканцями і не звітувала про свою роботу.

Як вказано в матеріалах справи, колишній депутат Бірківської сільради, яка після децентралізації увійшла в Івано-Франківську ОТГ, Степан Дучаковський звернувся в суд з вимогою визнати неправомірною бездіяльність голови Івано-Франківської селищної ради Ірини Перун і зобовʼязати її прозвітувати перед громадою за 2023 рік. Степан Дучаковський зазначив, що з 2020 року, з моменту вступу на посаду, Ірина Перун жодного разу публічно не звітувала перед громадою, хоча за законом мала робити це щороку.

Ірина Перун подала до суду заяву, в якій вказала, що письмовий звіт про її роботу у 2023 році оприлюднений на сайті Івано-Франківської селищної ради, а також на офіційній сторінці у Facebook. Крім цього, 22 листопада 2023 року відбулась публічна сесія, під час якої депутати заслухали її звіт як голови селищної ради. На сесії також могли бути присутні й зацікавлені мешканці, а проведення публічного звітування суперечило б забороні мітингів.

Однак суд встановив, що за ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» селищна голова раз на рік зобов’язана звітувати про свою роботу на відкритій зустрічі з громадянами, а публікування письмового звіту чи проведення сесії не може замінити публічний звіт.

Враховуючи обставини справи, суддя Львівського окружного адмінсуду Наталія Мричко позов Степана Дучаковського задовольнила і визнала протиправною бездіяльність голови Івано-Франківської селищної ради щодо не звітування про свою роботу за 2023 рік. Суд зобов’язав її провести відкриту зустріч із мешканцями впродовж місяця після того, як це рішення набере законної сили. Рішення можна оскаржити в апеляції.

Додамо, що за даними сайту LMN, Ірина Перун є найбагатшою серед голів ОТГ Львівщини. У 2022 році її середньомісячна зарплата становила понад 100 тис. грн. У 2023 році вона задекларувала 1,2 млн грн зарплати. Крім цього, у 2023 році вона придбала п’ять земельних ділянок.