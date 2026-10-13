Йдеться про нерухомість у Білківській громаді Хустського району

Господарський суд Закарпатської області зобов’язав навчальний центр «Автоплан» повернути Білківській громаді орендоване приміщення вартістю 6,5 млн грн.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у вівторок, 15 жовтня, йдеться про 797 м2 нерухомості поруч з місцевим ліцеєм. У 2019 році приміщення передали в оренду приватному навчальному центру на 49 років.

За договором тут могли розміщуватися навчальні заклади та проводитися курси з підготовки водіїв, швачок, трактористів, перукарів, кухарів та інших фахівців. Однак перевірки показали, що орендоване майно не використовували за призначенням.

«Проведені комісією перевірки приміщення у грудні 2024 та грудні 2025 років виявили незадовільний стан навчального корпусу. У двох із чотирьох класів підлога була відсутня або суттєво пошкоджена, стіни потріскалися, частина покрівлі потребувала ремонту і стан нерухомості продовжував погіршуватись», – розповіли правоохоронці.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

За даними судового реєстру та аналітичної системи Youcontrol, відповідачем у справі було ТОВ «Навчальний центр «Автоплан» зареєстроване у 2010 році на Хустщині. Власником компанії є місцевий підприємець Петро Горзов.

Суд вирішив розірвати договір оренди з підприємством, зобов’язавши фірму повернути майно громаді. Рішення можуть оскаржити в апеляції.