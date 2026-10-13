Суд зобов’язав навчальний центр повернути громаді приміщення на Закарпатті
Фірма використовувала майно не за призначенням
Господарський суд Закарпатської області зобов’язав навчальний центр «Автоплан» повернути Білківській громаді орендоване приміщення вартістю 6,5 млн грн.
Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у вівторок, 15 жовтня, йдеться про 797 м2 нерухомості поруч з місцевим ліцеєм. У 2019 році приміщення передали в оренду приватному навчальному центру на 49 років.
За договором тут могли розміщуватися навчальні заклади та проводитися курси з підготовки водіїв, швачок, трактористів, перукарів, кухарів та інших фахівців. Однак перевірки показали, що орендоване майно не використовували за призначенням.
«Проведені комісією перевірки приміщення у грудні 2024 та грудні 2025 років виявили незадовільний стан навчального корпусу. У двох із чотирьох класів підлога була відсутня або суттєво пошкоджена, стіни потріскалися, частина покрівлі потребувала ремонту і стан нерухомості продовжував погіршуватись», – розповіли правоохоронці.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
За даними судового реєстру та аналітичної системи Youcontrol, відповідачем у справі було ТОВ «Навчальний центр «Автоплан» зареєстроване у 2010 році на Хустщині. Власником компанії є місцевий підприємець Петро Горзов.
Суд вирішив розірвати договір оренди з підприємством, зобов’язавши фірму повернути майно громаді. Рішення можуть оскаржити в апеляції.